Переговоры в Стамбуле: по каким вопросам Киев и Москва могут прийти к согласию (графика)

Президент Зеленский заявляет, что в случае встречи с Путиным 15 мая в Стамбуле будет говорить о полном прекращении огня и обмене пленных по формуле "всех на всех". Реально ли на данном этапе российско-украинской войны достичь прогресса в указанных вопросах, выяснял Фокус.

Related video

Накануне украинско-российских встреч в Стамбуле 15 мая президент Владимир Зеленский в интервью французской Liberation очертил два ключевых вопроса, которые будет обсуждать с Путиным, в случае прибытия главы Кремля в Турцию. Это — полное прекращение огня, а также обмен пленными по схеме "всех на всех".

Владимир Зеленский: "Мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным" Фото: Getty Images

"Если я встречусь с ним (с Путиным — Фокус), мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", — подчеркнул Зеленский, добавив при этом, что в конце концов только внешние посредники смогут гарантировать соблюдение любых достигнутых договоренностей. В этом контексте глава государства настаивает на необходимости "надежного и сбалансированного посредничества", которое будет одинаково уважаться обеими сторонами. В качестве вероятного гаранта механизма контроля президент назвал Соединенные Штаты.

Станет ли Стамбул успешной локацией для установления мира

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о том, что в четверг запланирована встреча с турецким коллегой в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он совместно с господином Эрдоганом прилетят к нему. "Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась, ведь о прекращении огня можно договариваться только с Путиным, потому что только он это решает", — резюмировал президент Украины.

Зато Эрдоган после недавних телефонных разговоров с одной стороны с Зеленским, с другой — с Путиным, кроме выражения готовности принять для переговоров обе стороны, встречу в Стамбуле 15 мая не комментировал. Впрочем, стоит подчеркнуть, что с начала полномасштабной российско-украинской войны именно Турция по меньшей мере трижды выступала коммуникативной площадкой для Киева и Москвы. В частности, в июле 2022 года благодаря содействию Анкары было заключено так называемое зерновое соглашение, которое фактически позволило избежать глобального продовольственного кризиса.

Турция по меньшей мере трижды выступала коммуникативной площадкой для Киева и Москвы Фото: Getty Images

В общем, в течение трех лет полномасштабной войны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выражал желание выступать в статусе миротворца между Украиной и Россией, однако реальное участие Турции в мирном процессе проявилось после недавнего телефонного разговора президента Турции с американским лидером, по итогам которого Дональд Трамп заявил о намерении привлечь Анкару в качестве посредника.

Кто и зачем поднял ставки перед украинско-российской встречей в Стамбуле

Даже если 15 мая не состоится встреча Зеленского и Путина, это вовсе не означает, что стамбульские переговоры окажутся холостыми в смысле результатов, убежден политолог Алексей Якубин.

"В любом случае делегации будут встречаться, и я думаю, что возможность достижения компромисса как минимум по двум моментам, о которых заявил Зеленский, существует. Большую роль здесь могут сыграть посредники — исламские страны и в том числе Турция, которая в свое время сыграла решающую роль в обмене "азовцев". Но есть еще один нюанс, который заключается в понимании Россией необходимости делать вид готовности к мирному урегулированию и всему с ним связанному. Поэтому, вопросы прекращения огня и обмена пленными действительно могут быть содержательно проговорены и заметно активизированы в Стамбуле", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Владимир Зеленский в четверг имеет запланированную встречу с Реджепом Эрдоганом в Анкаре Фото: Getty Images

По убеждению политолога, встреча в Стамбуле "точно не будет пустой", ведь сейчас максимально завышен градус ожиданий. "Дональд Трамп, публично заявив о важности украинско-российской встречи в Турции, автоматически поднял ставки, и поэтому по факту дебютного Стамбула-2025 участникам необходимо будет продемонстрировать хоть какой-то результат. Тем более, что наработанные ранее механизмы, в частности, по обмену пленными уже есть. Поэтому как минимум в этом вопросе встреча может стать прогрессивной. А вот что касается прекращения огня и всего остального — вопрос очень большой и пока открытый", — заключает Алексей Якубин.

При каких условиях можно говорить о достижении прогресса в Стамбуле

В то же время политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Если предположить, что встреча Зеленского и Путина в Стамбуле состоится, то установление режима прекращения огня действительно может иметь место. Вместе с тем, ключевой вопрос заключается в том, насколько устойчивой будет эта вероятная договоренность о прекращении огня, учитывая огромное количество требований, которыми Кремль постоянно обставляет любые переговоры о секторальном перемирии и тому подобное. Поэтому чисто формальное согласие на прекращение огня по итогам стамбульских переговоров, возможно, и будет, но вряд ли долго эта история де-факто продержится".

Моделируя шансы, касающиеся обмена пленных, политолог отметил: "По этому направлению, по моему мнению, действительно возможен определенный прогресс, но опять же, предыдущая тактика России по гуманитарным вопросам дает основания прогнозировать, что формула "всех на всех" вряд ли сработает, потому что для РФ это было и будет оставаться механизмом для оказания давления на Украину.Но однозначно верными являются действия Украины в этом контексте, которая в очередной раз наглядно продемонстрировала готовность к реальному мирному урегулированию".

Эксперт: "Дональд Трамп, публично заявив о важности украинско-российской встречи в Турции, автоматически поднял ставки" Фото: RT

По мнению Дмитрия Левуся, крайне важным моментом является то, что официальный Киев накануне стамбульских встреч четко конкретизирует ключевые вопросы, которые стоит обсудить.

Эксперт прогнозирует, что если 15 мая в Стамбуле встреча состоится на самом высоком — президентском уровне, то по итогам, в том числе по очерченным Зеленским вопросам можно ожидать хотя бы промежуточные, но вполне конкретные решения. В случае же если в Турцию поедет глава росМИД Лавров, говорить о существенном прогрессе, отмечает политолог, вряд ли приходится.

Тем временем руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в интервью французской Le Monde заявил, что официальный Киев

готов к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условие — полное и безусловное прекращение огня. "Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь соответствующее слово за Российской Федерацией", — подчеркнул глава ОП. Наконец Ермак добавил, что 30 дней тишины — это не военное преимущество, а возможность запустить процесс встреч делегаций и мониторинга.