"Невероятная встреча": Трамп приедет в Стамбул при одном условии, детали

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп приедет на переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, если там будет присутствовать Владимир Путин.

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Об этом Келлог рассказал в интервью Fox News 13 мая.

"Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть совершенно невероятная встреча", — считает он.

По словам Кита Келлога, Штаты уже имеют перечень условий, о которых необходимо поговорить на встрече в Турции. В частности, Вашингтон считает важным, чтобы стороны пошли на "некоторые уступки".

"Мы прошли через Париж, а затем были в Лондоне, и несколько недель назад сформировали этот перечень. И если мы сможем дойти до этого, мы сможем достичь мира. Я действительно верю в это, достаточно быстро, если все три лидера сядут за стол переговоров. Вы знаете, президент Трамп владеет искусством заключения сделок, он действительно знает, как сделать так, чтобы они работали. И если он появится, если Зеленский и Путин, я думаю, что мы гораздо ближе к соглашению, чем многие думают", — отметил спецпосланник.

Приедет ли Трамп на встречу в Стамбуле

Президент США может принять участие в переговорах между Украиной и РФ, которые должны состояться 15 мая в турецком Стамбуле, однако это решение будет зависеть от того, приедет ли туда Путин, о чем сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, пишет CNN.

"Сейчас все очень динамично, никто точно не знает, что будет в четверг", — сказал тот.

Окончательное решение относительно присутствия Трампа в Стамбуле еще не принято.

Ранее американский лидер заявил, что рассматривает возможность присоединиться к переговорам в Турции, если это будет полезно.

"Я думаю, вы можете получить хороший результат из встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной. Я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Я думаю, что это вероятно", — заявил Трамп.

Между тем возможность присоединения Трампа к встрече "оказывала сильное давление на Путина", сказал чиновник.

Впрочем, независимо от того, будет ли присутствовать Трамп 15 мая или нет, представитель США в Украине Кит Келлог и представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф планируют прибыть в Стамбул, пишет Reuters. Пока они планируют наблюдать за переговорами между украинцами и россиянами при содействии Турции.

Более того, по данным Государственного департамента США, 15 мая в Анталии будет находиться госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, Трамп назвал "потенциально великим" день, когда Путин согласился на переговоры с Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле.

Также Фокус писал о том, что Зеленский заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы встреча в Турции с Путиным состоялась. По его словам, он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будут ждать 15 мая в Анкаре, однако при необходимости могут прилететь в Стамбул.