"Неймовірна зустріч": Трамп приїде до Стамбула за однієї умови, деталі

Спецпосланник президента США Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп приїде на переговори Росії та України в Стамбулі 15 травня, якщо там буде присутній Володимир Путін.

Related video

Про це Келлог розповів в інтерв'ю Fox News 13 травня.

"Ми сподіваємося, що президент Путін теж з'явиться, і тоді там буде і президент Трамп. Це може бути абсолютно неймовірна зустріч", — вважає він.

За словами Кіта Келлога, Штати вже мають перелік умов, про які необхідно поговорити на зустрічі в Туреччині. Зокрема, Вашингтон вважає важливим, щоб сторони пішли на "деякі поступки".

"Ми пройшли через Париж, а потім були в Лондоні, й кілька тижнів тому сформували цей перелік. І якщо ми зможемо дійти до цього, ми зможемо досягти миру. Я дійсно вірю в це, досить швидко, якщо всі три лідери сядуть за стіл переговорів. Ви знаєте, президент Трамп володіє мистецтвом укладання угод, він дійсно знає, як зробити так, щоб вони працювали. І якщо він з'явиться, якщо Зеленський і Путін, я думаю, що ми набагато ближче до угоди, ніж багато хто думає", — зазначив спецпосланник.

Чи приїде Трамп на зустріч у Стамбулі

Президент США може взяти участь у переговорах між Україною та РФ, які мають відбутися 15 травня у турецькому Стамбулі, однак це рішення залежатиме від того, чи приїде туди Путін, про що повідомив високопосадовець адміністрації Трампа, пише CNN.

"Зараз усе дуже динамічно, ніхто точно не знає, що буде в четвер", — сказав той.

Остаточне рішення щодо присутності Трампа в Стамбулі ще не ухвалене.

Раніше американський лідер заявив, що розглядає можливість приєднатися до переговорів у Туреччині, якщо це буде корисно.

"Я думаю, ви можете отримати хороший результат із зустрічі в четвер у Туреччині між Росією та Україною. Я думав про те, щоб дійсно полетіти туди. Я думаю, що це ймовірно", — заявив Трамп.

Тим часом можливість приєднання Трампа до зустрічі "чинила сильний тиск на Путіна", сказав чиновник.

Втім, незалежно від того, чи буде присутній Трамп 15 травня, чи ні, представник США в Україні Кіт Келлог і представник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф планують прибути в Стамбул, пише Reuters. Поки вони планують спостерігати за переговорами між українцями та росіянами за сприяння Туреччини.

Ба більше, за даними Державного департаменту США, 15 травня в Анталії перебуватиме держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, Трамп назвав "потенційно великим" день, коли Путін погодився на переговори з Україною в Стамбулі. Він наголосив, що США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі.

Також Фокус писав про те, що Зеленський заявив, що зробить усе від нього залежне, щоб зустріч у Туреччині з Путіним відбулася. За його словами, він і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган чекатимуть 15 травня в Анкарі, однак за потреби можуть прилетіти в Стамбул.