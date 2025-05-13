"Зробимо все, щоб зустріч відбулася": Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зробить усе від нього залежне, щоб зустріч у Туреччині з президентом РФ Володимиром Путіним відбулася. За його словами, він і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган чекатимуть 15 травня в Анкарі, однак за потреби можуть прилетіти в Стамбул.

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Український лідер відповів на питання журналістів щодо можливої зустрічі з Путіним у Туреччині під час брифінгу 13 травня.

За словами Зеленського, на 15 травня у нього запланована зустріч з Ердоганом у турецькій столиці — Анкарі. Там лідери чекатимуть і на Путіна, проте якщо той не готовий прилетіти в Анкару, місце зустрічі можуть перенести у Стамбул, сказав український президент.

"У будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а й у реальному житті зустрічатись, тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитися про припинення вогню. Саме з ним я маю домовлятися про припинення вогню, бо тільки він це вирішує", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що українська сторона запропонувала доєднатися до зустрічі президенту США Дональду Трампу.

"У будь-якому випадку: якби він підтвердив свою участь, це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", — сказав президент України.

Зеленський також висловив переконання, що Путін боїться переговорів із ним і насправді не хоче припинення вогню та завершення війни.

Імовірна зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Президент США Дональд Трамп 11 травня закликав Україну дати згоду на переговори з РФ у Туреччині "негайно" та без попереднього припинення вогню.

Володимир Зеленський того ж дня заявляв, що особисто чекатиме на Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

Дональд Трамп на пресконференції 12 травня допустив, що може відвідати Туреччину під час переговорів 15 травня, якщо там відбудеться зустріч українського та російського лідерів.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 13 травня зазначив, що якщо Путін не приїде до Туреччини на переговори — це стане останнім сигналом про небажання Росії завершувати війну.

Заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков 13 травня, напередодні переговорів у Стамбулі, заявив, що Росія вимагає визнання входження "нових територій" до її складу.