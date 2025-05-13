Голова Офісу Президента сказав, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини на переговори

Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією, але першочерговим має бути припинення вогню. Зокрема, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що відмова Путіна їхати до Туреччини буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати війну.

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Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.

Андрій Єрмак наголосив, що неможливо вести переговори, коли український народ цілодобово перебуває під атаками російських ракет і дронів, тому встановлення режиму припинення вогню є важливою та необхідною передумовою.

За його словами, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Володимира Путіна в переговорах у Туреччині.

"Ми підтвердили, що Президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява Президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу: нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Очільник Офісу Глави держави також зазначив, що триває робота над формуванням гарантій безпеки для України. Вже є конкретні пропозиції від країн-партнерів, зокрема напрацювання коаліції охочих.

"Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки", – сказав Андрій Єрмак.

Переговори України з РФ

Раніше Фокус писав, що 11 травня президент РФ заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не буде розмовляти з кимось окрім Путіна. Загалом він поставив під сумнів, що зустріч відбудеться.

Згодом джерела близькі до Федеральної служби охорони Росії повідомили, що президент Російської Федерації не планує візит до Туреччини 14 травня. Водночас, за даними Gulagu.net, літак льотного загону "Росія" готується до польоту в Стамбул для голови МЗС РФ Сергія Лаврова та помічника президента з міжнародних справ Юрія Ушакова.