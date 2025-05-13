Глава Офиса Президента сказал, что будет, если Путин не приедет в Турцию на переговоры

Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но первоочередным должно быть прекращение огня. В частности, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что отказ Путина ехать в Турцию будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать войну.

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Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025.

Андрей Ермак отметил, что невозможно вести переговоры, когда украинский народ круглосуточно находится под атаками российских ракет и дронов, поэтому установление режима прекращения огня является важной и необходимой предпосылкой.

По его словам, по состоянию на сейчас россияне не дали никакого ответа относительно участия Владимира Путина в переговорах в Турции.

"Мы подтвердили, что Президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление Президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам", — сказал руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак отметил, что в случае отказа России от переговоров должна быть сильная реакция США и всего мира: новые санкции против РФ и увеличение военной помощи Украине.

Глава Офиса Главы государства также отметил, что продолжается работа над формированием гарантий безопасности для Украины. Уже есть конкретные предложения от стран-партнеров, в частности наработки коалиции желающих.

"Но самая серьезная и самая сильная гарантия — это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности", — сказал Андрей Ермак.

Переговоры Украины с РФ

Ранее Фокус писал, что 11 мая президент РФ заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет разговаривать с кем-то кроме Путина. В целом он поставил под сомнение, что встреча состоится.

Впоследствии источники близкие к Федеральной службе охраны России сообщили, что президент Российской Федерации не планирует визит в Турцию 14 мая. В то же время, по данным Gulagu.net, самолет летного отряда "Россия" готовится к полету в Стамбул для главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента по международным делам Юрия Ушакова.