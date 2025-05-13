Переговори з РФ щодо припинення війни: Путін не збирається летіти в Стамбул, — росЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін не планує візит до Туреччини 14 травня.

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Про це повідомляє Gulagu.net з посиланням на джерело, близьке до Федеральної служби охорони Росії (ФСО).

За словами джерела, "служба безпеки президента" не готується до закордонного візиту. Водночас, за даними Gulagu.net, літак льотного загону "Росія" готується до польоту в Стамбул для голови МЗС РФ Сергія Лаврова та помічника президента з міжнародних справ Юрія Ушакова.

Не виключається, що у випадку особистої домовленості Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом рішення щодо підготовки візиту може бути ухвалене в будь-який момент. Однак наразі це виглядає вкрай малоймовірним.

В Кремлі тим часом повідомили, що 14 травня Володимир Путін проведе переговори з Прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом. Він відвідає Росію з офіційним візитом. Зазначається, що під час зустрічі представники країн планують "обговорити ключові питання двостороннього політичного та торговельно-економічного співробітництва, намітити кроки щодо подальшого поглиблення російсько-малайзійської взаємодії, а також обмінятися думками щодо актуальних питань міжнародного та регіонального порядку денного".

Раніше Фокус писав, що 11 травня президент РФ заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не буде розмовляти з кимось окрім Путіна. Загалом він поставив під сумнів, що зустріч відбудеться.