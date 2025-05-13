Переговори в Стамбулі: Росія вимагає входження "нових територій" до її складу, — МЗС РФ

Напередодні перемовин в столиці Туреччини Стамбулі Росія заявила про необхідність визнання входження так званих "нових територій" до її складу.

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Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише РИА Новости. За словами дипломата, "необхідно забезпечити визнання реалій "на землі" у контексті конфлікту в Україні".

Він також зазначив, що темою потенційних переговорів в Туреччині стане забезпечення "надійного стійкого врегулювання конфлікту".

"Теми — ті ж, що стоять на порядку денному останнім часом: як нам забезпечити надійне, стійке врегулювання ситуації в Україні", — додав представник МЗС.

Дипломат підкреслив, що Росія готова до серйозної розмови. Водночас, за його словами, одним із ключових бар'єрів для діалогу залишається "недоговороздатність Києва".

Переговори в Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, що 11 травня президент РФ заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня. Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не буде розмовляти з кимось окрім Путіна. Загалом він поставив під сумнів, що зустріч відбудеться.

Напередодні зустрічі, 13 травня, стало відомо, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує візит до Туреччини 14 травня.