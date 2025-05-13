Переговоры в Стамбуле: Россия требует вхождения "новых территорий" в ее состав, — МИД РФ

Накануне переговоров в столице Турции Стамбуле Россия заявила о необходимости признания вхождения так называемых "новых территорий" в ее состав.

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Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости. По словам дипломата, "необходимо обеспечить признание реалий "на земле" в контексте конфликта в Украине".

Он также отметил, что темой потенциальных переговоров в Турции станет обеспечение "надежного устойчивого урегулирования конфликта".

"Темы — те же, что стоят на повестке дня в последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации в Украине", — добавил представитель МИД.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к серьезному разговору. В то же время, по его словам, одним из ключевых барьеров для диалога остается "недоговороспособность Киева".

Переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, что 11 мая президент РФ заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая. Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет разговаривать с кем-то кроме Путина. В целом он поставил под сомнение, что встреча состоится.

Накануне встречи, 13 мая, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует визит в Турцию 14 мая.