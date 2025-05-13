"Сделаем все, чтобы встреча состоялась": Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы встреча в Турции с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась. По его словам, он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будут ждать 15 мая в Анкаре, однако при необходимости могут прилететь в Стамбул.

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Украинский лидер ответил на вопросы журналистов относительно возможной встречи с Путиным в Турции во время брифинга 13 мая.

По словам Зеленского, на 15 мая у него запланирована встреча с Эрдоганом в турецкой столице — Анкаре. Там лидеры будут ждать и Путина, однако если тот не готов прилететь в Анкару, место встречи могут перенести в Стамбул, сказал украинский президент.

"В любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, но и в реальной жизни встречаться, тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что украинская сторона предложила присоединиться к встрече президенту США Дональду Трампу.

"В любом случае: если бы он подтвердил свое участие, это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", — сказал президент Украины.

Зеленский также выразил убеждение, что Путин боится переговоров с ним и на самом деле не хочет прекращения огня и завершения войны.

Вероятная встреча Зеленского и Путина: что известно

Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал Украину дать согласие на переговоры с РФ в Турции "немедленно" и без предварительного прекращения огня.

Владимир Зеленский в тот же день заявлял, что лично будет ждать Владимира Путина в Турции 15 мая.

Дональд Трамп на пресс-конференции 12 мая допустил, что может посетить Турцию во время переговоров 15 мая, если там состоится встреча украинского и российского лидеров.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 13 мая отметил, что если Путин не приедет в Турцию на переговоры — это станет последним сигналом о нежелании России завершать войну.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 мая, накануне переговоров в Стамбуле, заявил, что Россия требует признания вхождения "новых территорий" в ее состав.