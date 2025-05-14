Перемовини у Стамбулі: по яких питаннях Київ та Москва можуть дійти згоди (графіка)

Президент Зеленський заявляє, що у разі зустрічі із Путіним 15 травня у Стамбулі буде говорити про повне припинення вогню та обмін полонених за формулою «всіх на всіх». Чи реально на даному етапі російсько-української війни досягти прогресу у зазначених питаннях, з’ясовував Фокус.

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Напередодні українсько-російських зустрічей у Стамбулі 15 травня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькій Liberation окреслив два ключові питання, які обговорюватиме з Путіним, у разі прибуття очільника Кремля до Туреччини. Це – повне припинення вогню, а також обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

Володимир Зеленський: "Ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним" Фото: Getty Images

«Якщо я зустрінуся з ним (з Путіним — Фокус), ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним», — наголосив Зеленський, додавши при цьому, що зрештою лише зовнішні посередники зможуть гарантувати дотримання будь-яких досягнутих домовленостей. В цьому контексті глава держави наполягає на необхідності «надійного та збалансованого посередництва», яке буде однаково поважатися обома сторонами. Як ймовірного гаранта механізму контролю президент назвав Сполучені Штати.

Чи стане Стамбул успішною локацією задля встановлення миру

Крім того, Володимир Зеленський розповів про те, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким колегою в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він спільно з паном Ердоганом прилетять до нього. «Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася, адже про припинення вогню можна домовлятися лише з Путіним, бо тільки він це вирішує», — резюмував президент України.

Натомість Ердоган після нещодавніх телефонних розмов з одного боку з Зеленським, з іншого – з Путіним, окрім висловлення готовності прийняти для перемовин обидві сторони, зустріч у Стамбулі 15 травня не коментував. Втім, варто підкреслити, що з початку повномасштабної російсько-української війни саме Туреччина щонайменше тричі виступала комунікативним майданчиком для Києва та Москви. Зокрема, у липні 2022 року завдяки сприянням Анкари було укладено так звану зернову угоду, яка фактично дозволила уникнути глобальної продовольчої кризи.

Туреччина щонайменше тричі виступала комунікативним майданчиком для Києва та Москви Фото: Getty Images

Загалом, протягом трьох років повномасштабної війни Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово висловлював бажання виступати у статусі миротворця між Україною та Росією, однак реальна участь Туреччини у мирному процесі проявилася після нещодавньої телефонної розмови президента Туреччини з американським лідером, за підсумками якої Дональд Трамп заявив про намір долучити Анкару у якості посередника.

Хто і навіщо підняв ставки перед українсько-російської зустріччю у Стамбулі

Навіть якщо 15 травня не відбудеться зустріч Зеленського та Путіна, це зовсім не означає, що стамбульські пермовини виявляться холостими у сенсі результатів, переконаний політолог Олексій Якубін.

«В будь-якому разі делегації зустрічатимуться, і я думаю, що можливість досягнення компромісу щонайменше з двох моментів, про які заявив Зеленський, існує. Велику роль тут можуть зіграти посередники – ісламські країни і в тому числі Туреччина, яка свого часу зіграла вирішальну роль в обміні «азовців» . Але є ще один нюанс, який полягає в розумінні Росією необхідності робити вигляд готовності до мирного врегулювання і всього з ним пов’язаного. Тому, питання припинення вогню і обміну полоненими дійсно можуть бути змістовно проговорені і помітно активізовані у Стамбулі», — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Володимир Зеленський у четвер має заплановану зустріч з Реджепом Ердоганом в Анкарі Фото: Getty Images

На переконання політолога, зустріч у Стамбулі «точно не буде пустопорожня», адже наразі максимально завищений градус очікувань. «Дональд Трамп, публічно заявивши про важливість українсько-російської зустрічі у Туреччині, автоматично підняв ставки, і тому за фактом дебютного Стамбула-2025 учасникам необхідно буде продемонструвати бодай якийсь результат. Тим паче, що напрацьовані раніше механізми, зокрема, щодо обміну полоненими вже є. Тому щонайменше в цьому питанні зустріч може стати прогресивною. А ось що стосується припинення вогню та всього іншого – питання дуже велике і наразі відкрите», — підсумовує Олексій Якубін.

За яких умов можна говорити про досягнення прогресу у Стамбулі

В той же час політолог Дмитро Левусь у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «Якщо припустити, що зустріч Зеленського і Путіна у Стамбулі відбудеться, то встановлення режиму припинення вогню дійсно може мати місце. Поряд з тим, ключове питання полягає в тому, наскільки сталою буде ця ймовірна домовленість про припинення вогню з огляду на величезну кількість вимог, якими Кремль постійно обставляє будь-які перемовини про секторальні перемир’я, тощо. Тому суто формальна згода на припинення вогню за підсумками стамбульських перемовин, можливо й буде, але навряд чи довго ця історія де-факто протримається».

Моделюючи шанси, які стосуються обміну полонених, політолог зауважив: «По цьому напрямку, на мою думку, дійсно можливий певний прогрес, але знову ж таки, попередня тактика Росії стосовно гуманітарних питань дає підстави прогнозувати, що формула «всіх на всіх» навряд чи спрацює, тому що для РФ це було і залишатиметься механізмом для здійснення тиску на Україну. Але однозначно вірними є дії України в цьому контексті, яка вчергове наочно продемонструвала готовність до реального мирного врегулювання».

Експерт: "Дональд Трамп, публічно заявивши про важливість українсько-російської зустрічі у Туреччині, автоматично підняв ставки" Фото: RT

На думку Дмитра Левуся, вкрай важливим моментом є те, що офіційний Київ напередодні стамбульських зустрічей чітко конкретизує ключові питання, які варто обговорити.

Експерт прогнозує, що якщо 15 травня у Стамбулі зустріч відбудеться на найвищому – президентському рівні, то за підсумками, в тому числі по окресленим Зеленським питанням можна очікувати бодай проміжні, але цілком конкретні рішення. У разі ж якщо до Туреччини поїде глава росМЗС Лавров, говорити про суттєвий прогрес, зазначає політолог, навряд чи доводиться.

Тим часом керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв’ю французькій Le Monde заявив, що офіційний Київ

готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, але для цього є умова — повне і безумовне припинення вогню. «Ми цього не боїмося, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер відповідне слово за Російською Федерацією», — наголосив очільник ОП. Насамкінець Єрмак додав, що 30 днів тиші — це не військова перевага, а можливість запустити процес зустрічей делегацій та моніторингу.