"Не можемо дійти згоди щодо всього": Зеленський назвав ключові теми особистої розмови з Путіним, — Liberation

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливим досягти домовленостей з очільником Росії Володимиром Путіним щодо всього, однак наполягає, що його ймовірна зустріч з ним не може закінчитися "символічно" й лідери повинні "вийти після неї з політичною перемогою".

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Про це український президент розповів під час ексклюзивного інтерв'ю для видання Liberation.

Володимир Зеленський вважає, що тільки за зовнішнього посередництва можуть існувати гарантії щодо дотримання будь-яких домовленостей. Водночас український лідер дотримується думки про те, що присутність президента США Дональда Трампа може спонукати Путіна таки прибути на зустріч.

"Якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його повна поразка", — запевняє Володимир Зеленський.

Про що Володимир Зеленський хоче говорити з Путіним під час особистої зустрічі

Також український лідер озвучив питання, які планує порушити під час особистої розмови з Володимиром Путіним.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з цієї ситуації з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном полоненими "всі на всіх" чи чимось подібним", — зазначив Володимир Зеленський.

Питання реалізації, як зазначається у матеріалі, викликає найбільше занепокоєння, оскільки сторони не будуть довіряти одне одному.

"Росіяни не довірятимуть нам, ми не довірятимемо росіянам", — вважає український президент.

Володимир Зеленський наполягає на надійному та збалансованому посередництві, аби угоди були дотриманими.

"Війна дорога для всіх"

Також український президент під час інтерв'ю розповів, що Україна "тримається твердо": вона покращила потік зброї та безпілотників, однак на заваді можуть стояти бюрократичні моменти, які дещо сповільнюють процес. Однак при цьому Володимир Зеленський зазначає, що війна не може тривати надто довго.

"Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам", — зазначив український лідер.

Нагадаємо, 13 травня у МЗС РФ повідомили, чого будуть вимагати від України під час переговорів у Стамбулі.

Також спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, за якої умови Дональд Трамп приїде до Стамбула.