"Складні нюанси": Росія одразу підтримала 30-денне перемир'я в Україні, — Пєсков

Росія одразу підтримала ідею запровадження 30-денного припинення вогню в Україні. Кремль вимагає врахувати всі нюанси.

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Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, президент РФ Володимир Путін підтримав тему 30-денного перемир'я, щойно її порушили в адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Але із застереженням, що навколо ідеї перемир'я існує величезна кількість нюансів, не знайшовши відповіді на які, предметно говорити дуже складно про це", — зауважив Пєсков.

Росія вдячна США та її президенту Дональду Трампу за зусилля з досягнення миру в Україні та вітатиме зусилля будь-яких країн, додав він.

"Ми, безумовно, вдячні Трампу за всі зусилля для того, щоб вивести процес врегулювання в політико-дипломатичне русло. Ми будемо готові вітати зусилля всіх інших країн, які можуть зробити свій внесок", — підкреслив представник Кремля.

Військові РФ, за його словами, аналізують ситуацію, пов'язану з нібито атаками ЗСУ на тлі оголошеного Москвою перемир'я до дня перемоги.

Нагадаємо, США і Європа працюють над оголошенням 30-денного припинення вогню в Україні. Якщо Росія відхилить пропозицію, на неї чекають нові санкції.

Фокус також писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про досягнення припинення вогню в Україні вже в майбутні вихідні. Однак пізніше його слова спростували