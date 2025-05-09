США і Європа готують пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні, — Reuters

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназване французьке дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника видання, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюється.

Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

30-денне припинення вогню в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив очільнику США Дональду Трампу, що Україна готова до 30-денного перемир'я з Росією від вчорашнього дня, 8 травня. За словами Володимира Зеленського, Україна очікує на згоду від Росії щодо цієї пропозиції.

Водночас колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що в мирних переговорах не вистачає тиску на Росію, щоб примусити агресора до перемир'я. На його думку, з президентом РФ Володимиром Путіним не можна досягти миру за переговорним столом, бо той не вважає українців окремим незалежним народом.

Зокрема, Фокус писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц упевнений, що припинення вогню в Україні на 30 днів можна домогтися вже в майбутні вихідні. Пізніше з'явилася інформація, що Мерц не заявляв про можливість досягнення перемир'я цими вихідними.