"Путін не погодиться на мир": Волкер вказав на "відсутній компонент" у переговорах (відео)

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що в мирних переговорах не вистачає тиску на Росію, щоб примусити агресора до перемир'я. На його думку, з президентом РФ Володимиром Путіним не можна досягти миру за переговорним столом, бо той не вважає українців окремим незалежним народом.

Related video

Про це він сказав під час спілкування з учасниками Київського безпекового форуму 8 травня, передає кореспондент Фокусу.

"Володимир Путін ніколи не погодиться на мир. Володимир Путін не вірить, що Україна є суверенною незалежною державою, не вірить, що Україна існує як незалежна нація, і він буде постійно намагатися знищити її", — сказав американський дипломат.

Волкер зазначив, що російський диктатор вірить у те, що РФ має права на всю українську територію, та називає її "російською землею".

"Він вірить, що Росія має право керувати іншими людьми, як грузинами, осетинами чи чеченцями. Він навіть не думає, що українці є окремим народом. Він вважає, що вони "розгублені" росіяни, яких він має виправити", — сказав ексспецпредставник Держдепу.

За словами Волкера, Путін ніколи не залишить спроби знищити Україну, а Україна своєю чергою ніколи не перестане чинити спротив та боротися за своє існування. Європа при цьому "ясно бачить", що Росія стане загрозою для неї, якщо дозволити їй досягти успіху в російсько-українській війні.

Він підсумував, що миру немає і ніколи не може бути на переговорному столі з Путіним, але потрібно домогтися такої угоди, яка б зупинила Кремль від повторної агресії у майбутньому.

Волкер: у мирних переговорах бракує тиску на РФ

Волкер зазначив, що, на його погляд, адміністрація Трампа чинила багато тиску на Україну в мирних переговорах щодо 30-денного і постійного припинення вогню, угоди про корисні копалини, яка дозволить США підтримувати Київ без залучення грошей американських платників податків. Однак "відсутній компонент" у мирному процесі — це достатній тиск на Путіна для того, щоб він зупинив війну проти України, вважає експредставник США.

"І близько не було подібного тиску на Росію, щоб схилити її до перемир'я. Це необхідно змінити", — зауважив дипломат.

На його думку, для цього необхідно запровадити вторинні санкції для країн, які ведуть торгівлю з Росією, і програми лендлізу для України.

Нагадаємо, попередній президент США Джо Байден в опублікованому 7 травня інтерв'ю також наголошував, що Путін вважає, що має історичні права на українські землі. Тиск адміністрації Трампа на Україну в мирному процесі він назвав "сучасною манерою умиротворення", яка не зупинить російського агресора.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент під час слухань у Конгресі 7 травня визнав Путіна воєнним злочинцем, але сказав, що перемовини щодо завершення війни необхідно вести "з обома сторонами".

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог 6 травня заявив, що Україна для припинення вогню готова на створення демілітаризованої зони шириною у 30 кілометрів за лінією фронту.