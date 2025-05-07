"Лише дурний думає, що він зупиниться": Байден звинуватив Трампа в умиротворенні Путіна

Попередній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що тиск адміністрації нинішнього американського лідера Дональда Трампа на Україну з вимогою в межах мирної угоди віддати РФ окуповану територію є "сучасною манерою умиротворення", яка не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

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Про це він сказав в інтерв'ю BBC, опублікованому 7 травня.

Байден закликав пригадати, про що казав президент РФ Володимир Путін, коли розпочинав вторгнення до України.

"Він не може прийняти той факт, що Радянський Союз розпався. Будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурний", — пояснив він.

Колишній американський президент зазначив в інтерв'ю BBC, що Путін бачить Україну "частиною матінки Росії" та вважає, що має на неї історичні права. Водночас Байден висловив побоювання, що підхід адміністрації Трампа до досягнення мирної угоди між РФ і Україною може стати для європейських лідерів сигналом про те, що настав час зробити поступки Кремлю.

Експрезидент США також вважає, що якби не існувало Північноатлантичного альянсу (НАТО), Путін не зупинився б на російсько-українській війні.

Мирна угода: США припускають втрату Україною територій

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв'ю 30 квітня заявив, що американська та українська сторони мирних переговорів готові частково погодитися на територіальні вимоги Кремля для завершення війни. При цьому, за його словами, Київ готовий визнати територіальні втрати фактично, проте не юридично.

В російському Міністерстві закордонних справ 1 травня заявили, що Україна ніколи не поверне кордони 1991 року.

Президент США Дональд Трамп в оприлюдненому 4 травня інтерв'ю сказав, що Росія у мирній угоді має поступитися своїми амбіціями щодо захоплення всієї української території.