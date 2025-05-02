Україна та Росія озвучили свої мирні пропозиції щодо закінчення війни, деталі, — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що Москва та Київ уже представили свої мирні пропозиції щодо закінчення війни. Тепер дипломатам потрібно "зблизити" ці сторони, між якими "прірва".

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Про це пише Fox News.

"Очевидно, що у нас є багато питань зовнішньої політики, над якими ми працювали, і я думаю, що вони так чи інакше будуть реалізовані протягом наступних 100 днів. Ви знаєте, президент (Дональд Трамп, — ред.) … хотів би привести російсько-український конфлікт до тривалого вирішення, за якого б не було 5000 людей, які гинуть щотижня з обох сторін цього конфлікту", — зазначив Венс.

Відповідаючи на питання про стан переговорів між РФ та Україною, політик заявив: "першим і необхідним кроком для вирішення російсько-українського конфлікту є змусити кожного з них зробити мирну пропозицію".

Американський віцепрезидент додав, що "мирні пропозиції" вже озвучені, й протягом наступних 100 днів президентства Трампа його адміністрація "буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити ці сторони".

"І це насправді сталося. Українці сказали: "Цього хочемо ми". Росіяни сказали: "Цього ми хочемо", і тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати якось зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці", — розповів Джей Ді Венс.

Мирний план Трампа — деталі

25 квітня агентство Reuters опублікувало повний зміст мирного плану Трампа, який, судячи з усього, мали затвердити під час переговорів у Лондоні 23 квітня, проте зустріч з американцями зірвалася через небажання України віддавати свою територію. Серед пунктів плану Трампа — "постійне припинення вогню" та робота над тим, щоб технічно реалізувати це питання, Крим та окуповані РФ території США визнають російськими. Тим часом росіяни мали б повернути Україні частину Харківської області, контроль над ЗАЕС та гирлом Дніпра поруч з Кінбурнською косою.

Якщо мирні ініціативи Трампа виявляться безрезультатними, в України вже є свій "план Б".

Нагадаємо, росіяни планують організувати теракти в низці регіонів РФ під час парадів до Дня перемоги в травні. Таким чином ворог хоче звинуватити Україну та збільшити мобілізаційний ресурс.

Також Фокус писав про рішення Штатів більше не бути посередником у війні між РФ та Україною. Державний департамент повідомив, що надалі перемовини відбуватимуться без них.