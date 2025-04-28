В України є "план Б", якщо угода Трампа не спрацює: у чому він полягає, — Bild

Київ готує "план Б" на той випадок, якщо мирну угоду між Україною та Росією, яку просуває президент США Дональд Трамп, не буде укладено.

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Про це пише Bild 28 квітня.

Щоб не залишитися сам на сам з ворогом, Україна, яка вже чотири місяці продовжує воювати проти РФ без нових поставок зі США, покладаючись лише на раніше обіцяну зброю, активно розвиває свою оборонну промисловість. Зокрема, значно збільшилося виробництво ударних дронів-камікадзе, що вже відчувається на полі бою. Два роки тому дрони "давали" приблизно третину російських втрат, а наразі відповідають за три чверті. У 2023 році мова йшла про 600 тисяч виготовлених дронів, у 2024 — до 1,5 мільйонів, а до кінця 2025-го цифра має дотягнути до трьох мільйонів.

Ба більше, "не пасе задніх" і важка артилерія. У 2022 році у Україна не було своїх гаубиць взагалі. Уже у 2025 щомісяця українці виготовляють 20 гаубиць "Богдана". Певну частину 155-мм снарядів до них теж збирають в Україні.

У коментарі Bild український офіцер розповів, що проблем із боєприпасами в українського війська наразі немає. Втім, є значна залежність від французьких та німецьких снарядів.

Головною проблемою української армії залишаються люди, пишуть журналісти. На фронті вже сотні тисяч воїнів, а, щоб набрати нових добровольців 18−24 років, Міноборони подвоїло суми окладів — до 42 тисяч євро на рік.

Мирний план Трампа — деталі

25 квітня агентство Reuters опублікувало повний зміст мирного плану Трампа, який, ймовірно, мали затвердити під час переговорів у Лондоні 23 квітня, але вони зірвалися через небажання України відмовлятися від своєї землі. Перші пункти плану — "постійне припинення вогню" та робота над тим, щоб технічно реалізувати це питання. Крим та окуповані РФ території США визнають російськими. Росіяни мали повернути Україні частину Харківської області, контроль над ЗАЕС та гирлом Дніпра поруч з Кінбурнською косою. Єдині гарантії безпеки — європейські та неєвропейські держави. Відмова від вступу до НАТО. Тим часом Росія отримує скасування усіх санкцій та енергетичну та промислову співпрацю із США.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін порушив усі обіцянки, які давав американському колезі Дональду Трампу. Таку заяву зробив сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який закликав жорстокіше ставитися до Росії.

Також Фокус писав про те, що Москва готова до прямих мирних переговорів між Україною та РФ. Російське керівництво чекає на відповідний сигнал від Києва, про що 28 квітня сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.