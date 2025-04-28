"Тривають зусилля": в Кремлі чекають від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів

Москва готова розмовляти про відновлення прямих мирних переговорів між Україною та РФ і чекає на відповідний сигнал від Києва. Про це 28 квітня під час спілкування з журналістами сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Слова речника Кремля передає пропагандистське російське інформаційне агентство ТАСС.

Пєскова попросили прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що Москві треба припинити удари по Києву та інших регіонах України.

"Були такі слова. Триває "спеціальна воєнна операція", тривають зусилля з виводу процесу в мирне русло. Неоднократно вже підтверджувалася президентом готовність російської сторони без будь-яких попередніх умов до початку перемовного процесу з Україною для того, щоб вийти в мирне русло, тому зусилля тривають", — відповів речник президента РФ Володимира Путіна.

На питання про ймовірність нової розмови Путіна і Трампа Пєсков відповів, що поки такої не планується, однак в разі необхідності її можуть оперативно узгодити.

Крім того, речник Путіна прокоментував спростування президентом України Володимиром Зеленським заяви Путіна про нібито повне звільнення Курської області від Збройних сил України. Пєсков закликав російських журналістів орієнтуватися на дані російського президента та Генерального штабу ЗС РФ.

Переговори про завершення війни: що відомо

Президент США Дональд Трамп 28 квітня запропонував Володимиру Путіну припинити вогонь і підписати угоду про завершення війни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському каналу CBS 27 квітня заявив про згоду на "безумовне" перемир'я в Україні. Водночас він зазначив, що Кремль все одно вимагатиме від Заходу припинити постачання Києву озброєння.

Також Сергій Лавров відкинув бажання Трампа контролювати Запорізьку АЕС.