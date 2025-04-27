Об'єкт "у надійних руках": у МЗС РФ відкинули бажання Трампа контролювати Запорізьку АЕС

Росія за необхідності пояснить США неможливість зміни контролю над Запорізькою АЕС. Приналежність станції — один із найбільш спірних моментів переговорів щодо України

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Москва не отримувала від Вашингтона пропозицій щодо передання управління ЗАЕС, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському каналу CBS.

Запорізька АЕС розташована в окупованому місті Енергодар Запорізької області.

Російська сторона готова пояснити, що Запорізькою АЕС зараз управляє держкорпорація "Росатом". Персонал МАГАТЕ постійно присутній на майданчику і стежить за ситуацією, додав глава МЗС.

При цьому він звинуватив Україну в спробах атакувати станцію і створити ядерну катастрофу в Європі.

"Вимоги безпеки повністю виконуються. АЕС у надійних руках. Не думаю, що можливі якісь зміни", — зазначив він.

Заяви Лаврова прозвучали на тлі обговорень тексту можливого мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Згідно з новим документом, Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС, фактично станцією керують Штати, а електроенергія розподіляється між обома країнами. Територіям біля ЗАЕС присвоюється нейтральний статус.

У Держдумі Росії вважають приналежність Запорізької АЕС одним із найбільш спірних моментів тексту можливої мирної угоди. За словами першого заступника голови комітету з міжнародних справ Олексія Чепи, РФ не віддасть нікому контроль над Запорізькою АЕС.

"Це буде все одно, що залишити в російській передчеревині міну уповільненої дії", — пояснив він.

Нагадаємо, експерти підрахували, скільки років знадобиться на відновлення Запорізької АЕС. Процес може розтягнутися до 10 років після завершення великої війни.

The Wall Street Journal писала про бажання Трампа встановити американський контроль над територіями біля ЗАЕС. Києву озвучили таку пропозицію відносно недавно.