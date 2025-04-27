"Доводять до несправності": експертка назвала термін відновлення роботи ЗАЕС після її деокупації

Біологиня та науковиця Катерина Шаванова переконана, що тривалість окупації Запорізької АЕС впливатиме на термін відновлення повноцінної роботи об'єкта. Це може розтягнутися від 5 до 10 років після завершення бойових дій.

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Про це вона розповіла телеканалу Новини.LIVE.

Експертка каже, що ЗАЕС постійно перебуває у зоні ризику, території станції є замінованою, а до персоналу застосовуються тортури. Вона додає, що довше тримає окупація ядерного об'єкту, то знадобиться більше часу для відновлення повноцінного функціонування.

"Там нестача персоналу, персонал, який працює, під диким тиском, не відбуваються ремонти, які мають бути, немає Каховського водосховища, воно зруйноване, а воно теж впливало. Також росіяни зробили такі шурфи до підземних вод. Документальних свідчень, як та що вони робили, немає. Територія замінована, об'єкт замінований. Там не буде якоїсь радіаційної аварії, але треба розуміти, що величезну атомну електростанцію приводять до несправності", — говорить фахівчиня.

На думку науковиці, саме несправність ЗАЕС і є "головним ризиком", а відновлення потрібно від 5 до 10 років.

"Уявіть, скільки треба часу, щоб обстежити хоча б на замінування ці території. Просто, щоб людям було безпечно заходити, проводити ремонти, вирішувати, чи ми відновлюємо Каховське водосховище, чи не відновлюємо, як це буде далі. Коли ЗАЕС повернеться під наш контроль, зайдуть наші фахівці, тоді можна буде вже зрозуміти конкретно", — додає пані Шаванова.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ проводять змагання на Запорізькій АЕС. За даними ЦНС, росіяни продовжують намагатися легітимізувати свою окупацію станції, організувавши на ній "спартакіаду".

Згодом повідомлялося, за яких умов Путін може повернути Україні атомну електростанцію. Експерти переконані, що атомна станція буде одним з предметів перемовин між США та РФ.