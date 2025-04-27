"Доводят до неисправности": эксперт назвала срок возобновления работы ЗАЭС после ее деоккупации

Биолог и ученый Екатерина Шаванова убеждена, что продолжительность оккупации Запорожской АЭС будет влиять на срок восстановления полноценной работы объекта. Это может растянуться от 5 до 10 лет после завершения боевых действий.

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Об этом она рассказала телеканалу Новости.LIVE.

Эксперт говорит, что ЗАЭС постоянно находится в зоне риска, территории станции является заминированной, а к персоналу применяются пытки. Она добавляет, чем дольше продолжается оккупация ядерного объекта, тем понадобится больше времени для восстановления полноценного функционирования.

"Там нехватка персонала, персонал, который работает, под диким давлением, не происходят ремонты, которые должны быть, нет Каховского водохранилища, оно разрушено, а оно тоже влияло. Также россияне сделали такие шурфы к подземным водам. Документальных свидетельств, как и что они делали, нет. Территория заминирована, объект заминирован. Там не будет какой-то радиационной аварии, но надо понимать, что огромную атомную электростанцию приводят к неисправности", — говорит специалист.

По мнению ученого, именно неисправность ЗАЭС и является "главным риском", а восстановление потребуется от 5 до 10 лет.

"Представьте, сколько надо времени, чтобы обследовать хотя бы на разминирование этой территории. Просто, чтобы людям было безопасно заходить, проводить ремонты, решать, восстанавливаем ли мы Каховское водохранилище или не восстанавливаем, как это будет дальше. Когда ЗАЭС вернется под наш контроль, зайдут наши специалисты, тогда можно будет уже понять конкретно", — добавляет госпожа Шаванова.

Ранее стало известно, что ВС РФ проводят соревнования на Запорожской АЭС. По данным ЦНС, россияне продолжают пытаться легитимизировать свою оккупацию станции, организовав на ней "спартакиаду".

Впоследствии сообщалось, при каких условиях Путин может вернуть Украине атомную электростанцию. Эксперты убеждены, что атомная станция будет одним из предметов переговоров между США и РФ.