Развлечения на ЗАЭС: оккупанты проводят соревнования на ядерном объекте, — ЦНС

Российские оккупанты продолжают пытаться легитимизировать свою оккупацию Запорожской АЭС, на этот раз организовав на станции "спартакиаду".

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На Запорожской атомной электростанции оккупанты провели "спартакиаду-2025". Волейбол, футбол, шахматы, настольный теннис — вместо надлежащей безопасности на ядерном объекте. Об этом 24 марта сообщил Центр национального сопротивления.

Указывается, что инициатором "спортивного мероприятия" является кремлевский ставленник Юрий Черничук, который самопровозгласил себя "директором" Запорожской АЭС.

В ЦНС отметили, что все это является очередной попыткой легитимизировать оккупацию станции, скрывая преступления против гражданского населения развлечениями на ядерном объекте. Они подчеркнули, что такие действия представляют прямой риск для всего региона и являются открытым игнорированием международных норм ядерной безопасности.

Центр национального сопротивления призывает мировое сообщество принять меры в ответ на эту угрозу.

Стоит напомнить, что США планируют включить ЗАЭС в соглашение о минералах. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что экономические инвестиции американцев в Украину станут надежной гарантией безопасности и помогут избежать нового вторжения России после достижения прекращения огня.

Также Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не возражает против возобновления работы ЗАЭС при участии США. Однако на восстановление атомной станции понадобится не менее двух лет.