Розваги на ЗАЕС: окупанти проводять змагання на ядерному об'єкті, — ЦНС

Російські окупанти продовжують намагатися легітимізувати свою окупацію Запорізької АЕС, цього разу організувавши на станції "спартакіаду".

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На Запорізькій атомній електростанції окупанти провели "спартакіаду-2025". Волейбол, футбол, шахи, настільний теніс — замість належної безпеки на ядерному об’єкті. Про це 24 березня повідомив Центр національного спротиву.

Вказується, що ініціатором "спортивного заходу" є кремлівський ставленик Юрій Чернічук, який самопроголосив себе "директором" Запорізької АЕС.

У ЦНС зазначили, що все це є черговою спробою легітимізувати окупацію станції, приховуючи злочини проти цивільного населення розвагами на ядерному об’єкті. Вони підкреслили, що такі дії становлять прямий ризик для всього регіону і є відкритим ігноруванням міжнародних норм ядерної безпеки.

Центр національного спротиву закликає світову спільноту вжити заходів у відповідь на цю загрозу.

Варто нагадати, що США планують включити ЗАЕС до угоди про мінерали. Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що економічні інвестиції американців в Україну стануть надійною гарантією безпеки та допоможуть уникнути нового вторгнення Росії після досягнення припинення вогню.

Також Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський не заперечує проти відновлення роботи ЗАЕС за участі США. Однак на відновлення атомної станції знадобиться не менше двох років.