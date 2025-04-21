"Нейтральна територія": ЗМІ дізнались, що Трамп хоче взяти під контроль США шматок України

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість взяття під американський контроль території навколо Запорізької атомної електростанції.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Території навколо ЗАЕС Білий дім пропонує оголосити "нейтральною територією", яка могла б перебувати під контролем США.

У матеріалі видання зазначено, що таку пропозицію, серед інших, було зроблено Києву минулого тижня в Парижі з метою завершити війну.

Журналісти також дізнались, що, найімовірніше, Запорізька АЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.

Крім того, автори матеріалу підкреслили, що у березні цього року Дональд Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським вже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

Нагадаємо, 17 квітня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що США й Україна можуть спільно відновити роботу Запорізької АЕС.

У березні ЗМІ також писали про те, що адміністрація Трампа хоче включити ЗАЕС в угоду про корисні копалини.