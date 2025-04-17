Можливість експорту: США й Україна можуть спільно відновити роботу Запорізької АЕС, — Галущенко

Україна та США мають спільну зацікавленість у поверненні Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під український контроль, а також подальшому запуску задля участі у масштабних енергетичних проєктах, пов’язаних із відбудовою країни.

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Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час дискусії, яка відбулася в рамках заходу Атлантичної ради, повідомляє "Укрінформ".

Раніше президент США Дональд Трамп вже заявляв про можливість спільної власності США та України над ЗАЕС. Галущенко пояснив, що обидві країни мають спільний інтерес з відновлення контролю та початку її експлуатації.

"Ми бачимо нові горизонти для енергетичної співпраці, включно з можливістю експорту електроенергії. Водночас масштабна відбудова України вимагатиме значного зростання споживання електроенергії, ми повинні бути до цього готові", — зазначив він.

Міністр підкреслив, що ситуація, в якій ЗАЕС і далі залишається під російською окупацією, є абсолютно неприйнятною.

"Це загроза для всієї глобальної архітектури мирного атому. Якщо світ дозволить одній країні захопити ядерний об’єкт та зберігати над ним контроль навіть після завершення війни, це може зруйнувати довіру до атомної енергетики як безпечної галузі", — додав він.

Також Галущенко розповів, що об’єкти атомної інфраструктури України перебувають під постійною загрозою російських атак. Зокрема, від серпня 2024 року зафіксовано понад 150 випадків, коли ракети чи безпілотники пролітали над діючими або зупиненими АЕС.

Занепокоєність в Міністерстві енергетики викликають цілеспрямовані удари по підстанціях, що забезпечують функціонування ядерних об’єктів. І серед яких не лише ЗАЕС, а й інші українські атомні станції.

"Ми постійно інформуємо МАГАТЕ про ризики та наполягаємо на інспекціях підстанцій. Адже аварійне відключення ядерного блоку — це крок до катастрофи за сценарієм Фукусіми", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що наприкінці березня на Запорізькій атомній електростанції, яку контролюють росіяни, зафіксовано серйозну аварійну ситуацію — в одному з резервуарів стався витік дизельного пального. Кількість розлитої рідини була настільки великою, що її вистачило б для забезпечення аварійної генерації електроенергії протягом 25 діб. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Також, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські військові організували так звану "Спартакіаду-2025". Такі дії окупантів, як зазначають у Центрі спротиву, є черговою спробою легітимізувати присутність Росії на українському об'єкті та відволікти увагу від фактичного безладу в управлінні станцією.