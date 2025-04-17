Возможность экспорта: США и Украина могут совместно возобновить работу Запорожской АЭС, — Галущенко

Украина и США имеют общую заинтересованность в возвращении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под украинский контроль, а также в дальнейшем запуске для участия в масштабных энергетических проектах, связанных с восстановлением страны.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время дискуссии, которая состоялась в рамках мероприятия Атлантического совета, сообщает"Укринформ".

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о возможности совместной собственности США и Украины над ЗАЭС. Галущенко пояснил, что обе страны имеют общий интерес по восстановлению контроля и начала ее эксплуатации.

"Мы видим новые горизонты для энергетического сотрудничества, включая возможность экспорта электроэнергии. В то же время масштабное восстановление Украины потребует значительного роста потребления электроэнергии, мы должны быть к этому готовы", — отметил он.

Министр подчеркнул, что ситуация, в которой ЗАЭС и дальше остается под российской оккупацией, является абсолютно неприемлемой.

"Это угроза для всей глобальной архитектуры мирного атома. Если мир позволит одной стране захватить ядерный объект и сохранять над ним контроль даже после завершения войны, это может разрушить доверие к атомной энергетике как безопасной отрасли", — добавил он.

Также Галущенко рассказал, что объекты атомной инфраструктуры Украины находятся под постоянной угрозой российских атак. В частности, с августа 2024 года зафиксировано более 150 случаев, когда ракеты или беспилотники пролетали над действующими или остановленными АЭС.

Обеспокоенность в Министерстве энергетики вызывают целенаправленные удары по подстанциям, обеспечивающим функционирование ядерных объектов. И среди которых не только ЗАЭС, но и другие украинские атомные станции.

"Мы постоянно информируем МАГАТЭ о рисках и настаиваем на инспекциях подстанций. Ведь аварийное отключение ядерного блока — это шаг к катастрофе по сценарию Фукусимы", — резюмировал министр.

Напомним, что в конце марта на Запорожской атомной электростанции, которую контролируют россияне, зафиксирована серьезная аварийная ситуация — в одном из резервуаров произошла утечка дизельного топлива. Количество разлитой жидкости было настолько большим, что ее хватило бы для обеспечения аварийной генерации электроэнергии в течение 25 суток. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Также, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российские военные организовали так называемую "Спартакиаду-2025". Такие действия оккупантов, как отмечают в Центре сопротивления, являются очередной попыткой легитимизировать присутствие России на украинском объекте и отвлечь внимание от фактического беспорядка в управлении станцией.