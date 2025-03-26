Хватило бы на месяц: на ЗАЭС поврежден резервуар с топливом, — МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил, что если такая ситуация будет продолжаться, это приведет к новым авариям.

Related video

На Запорожской атомной электростанции, захваченной россиянами, произошел сбой в резервуаре с дизельным топливом — разлитой жидкости хватило бы для работы аварийных генераторов в течение 25 дней. Об этом 26 марта сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Георгий Тихий подчеркнул, что российские оккупанты не только захватили АЭС, но и не могут гарантировать ее базовую безопасность.

Он также отметил, что это следствие безответственной замены Россией лицензированных украинских специалистов на неквалифицированных временных работников из России.

"Позволить этой ситуации продолжаться — только приведет к новым авариям и опасностям", — сказал представитель Министерства иностранных дел.

Тихий подытожил, что единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты — это возвращение ЗАЭС под контроль Украины.

Также стоит напомнить, что 24 марта оккупанты проводили соревнования на Запорожской атомной электростанции. Это событие называлось — "Спартакиада-2025" по волейболу, футболу, шахматам и настольному теннису.

Также Фокус писал о том, что в СМИ появилась информация, что США намерены включить Запорожскую атомную электростанцию в сделку по минералам. Администрация президента Дональда Трампа считает, что экономические инвестиции США в Украину станут достаточной гарантией безопасности и помогут предотвратить новое вторжение России после прекращения огня.