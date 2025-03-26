Вистачило б на місяць: на ЗАЕС пошкоджено резервуар з паливом, — МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України повідомив, що якщо така ситуація продовжуватиметься, це призведе до нових аварій.

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На Запорізькій атомній електростанції, захопленій росіянами, стався збій у резервуарі з дизельним паливом — розлитої рідини вистачило б для роботи аварійних генераторів протягом 25 днів. Про це 26 березня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Георгій Тихий підкреслив, що російські окупанти не лише захопили АЕС, але й не можуть гарантувати її базову безпеку.

Він також зазначив, що це наслідок безвідповідальної заміни Росією ліцензованих українських спеціалістів на некваліфікованих тимчасових працівників з Росії.

"Дозволити цій ситуації продовжуватись — лише призведе до нових аварій і небезпек" — сказав речник Міністерства закордонних справ.

Тихий підсумував, що єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам — це повернення ЗАЕС під контроль України.

Також варто нагадати, що 24 березня окупанти проводили змагання на Запорізькій атомній електростанції. Ця подія мала назву – "Спартакіада-2025" з волейболу, футболу, шахів та настільного тенісу.

Також Фокус писав про те, що в ЗМІ з’явилася інформація, що США мають намір включити Запорізьку атомну електростанцію в угоду щодо мінералів. Адміністрація президента Дональда Трампа вважає, що економічні інвестиції США в Україну стануть достатньою гарантією безпеки й допоможуть запобігти новому вторгненню Росії після припинення вогню.