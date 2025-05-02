Украина и Россия озвучили свои мирные предложения по окончанию войны, детали, — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Москва и Киев уже представили свои мирные предложения по окончанию войны. Теперь дипломатам нужно "сблизить" эти стороны, между которыми "пропасть".

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Об этом пишет Fox News.

"Очевидно, что у нас есть много вопросов внешней политики, над которыми мы работали, и я думаю, что они так или иначе будут реализованы в течение следующих 100 дней. Вы знаете, президент (Дональд Трамп, — ред.) ... хотел бы привести российско-украинский конфликт к длительному решению, при котором бы не было 5000 человек, которые гибнут каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", — отметил Вэнс.

Отвечая на вопрос о состоянии переговоров между РФ и Украиной, политик заявил: "первым и необходимым шагом для решения российско-украинского конфликта является заставить каждого из них сделать мирное предложение".

Американский вице-президент добавил, что "мирные предложения" уже озвучены, и в течение следующих 100 дней президентства Трампа его администрация "будет очень упорно работать, чтобы попытаться сблизить эти стороны".

"И это на самом деле произошло. Украинцы сказали: "Этого хотим мы". Россияне сказали: "Этого мы хотим", и теперь работа дипломатии заключается в том, чтобы попытаться как-то сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", — рассказал Джей Ди Вэнс.

Мирный план Трампа — детали

25 апреля агентство Reuters опубликовало полное содержание мирного плана Трампа, который, судя по всему, должны были утвердить во время переговоров в Лондоне 23 апреля, однако встреча с американцами сорвалась из-за нежелания Украины отдавать свою территорию. Среди пунктов плана Трампа — "постоянное прекращение огня" и работа над тем, чтобы технически реализовать этот вопрос, Крым и оккупированные РФ территории США признают российскими. Между тем россияне должны вернуть Украине часть Харьковской области, контроль над ЗАЭС и устьем Днепра рядом с Кинбурнской косой.

Если мирные инициативы Трампа окажутся безрезультатными, у Украины уже есть свой "план Б".

Напомним, россияне планируют организовать теракты в ряде регионов РФ во время парадов ко Дню победы в мае. Таким образом враг хочет обвинить Украину и увеличить мобилизационный ресурс.

Также Фокус писал о решении Штатов больше не быть посредником в войне между РФ и Украиной. Государственный департамент сообщил, что в дальнейшем переговоры будут проходить без них.