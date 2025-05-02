Аби звинуватити Україну: росіяни планують організувати теракти під час парадів до Дня перемоги, — InformNapalm

Російські спецслужби планують організувати теракти в кількох регіонах Росії під час парадів до 80-річчя Дня перемоги, щоб звинуватити Україну та мобілізувати більше людей на війну.

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Про це пише InformNapalm 2 травня.

Міжнародна розвідувальна спільнота з посиланням на інформацією, отриману від агентурної розвідки HUMINT, зазначає, що, за попередніми даними, на високому рівні у структурі російських силових відомств вже були надані вказівки влаштувати показові теракти в низці регіонів РФ у травні під час парадів до Дня перемоги.

За словами розвідників, на забезпечення організації параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів.

Тим часом далекі від столиці регіони не тільки залишають без прикриття, але можуть "отримати" декілька гучних інформаційних приводів.

Ба більше, спочатку нібито розглядались плани подібних дій у самій Москві, проте згодом спецслужби вирішили, що ситуація може вийти з -під контролю, тому вони спробують оранізувати теракти в регіонах, подалі від Федерального центру, а саме в Хабаровську та Улан-Уде.

Метою росіян є звинуватити Україну в цих атаках, зірвати "мирні ініціативи" США, використати привід для більшої мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів, розповідають розвідники.

"Впринципі, зараз вже давно не 1999 рік і нам абсолютно всеодно чи будуть ФСБ знову підривати Росію, щоб спробувати вчергове пояснити росіянам чому потрібно продовжувати війну. І зараз вже давно не 2014 рік, коли російські операції під чужим прапором ще могли сильно хвилювати Україну. А зараз якщо російські спецслужби і підірвуть декілька десятків своїх громадян, які в Z-угарі вийдуть дивитись на військову техніку країни-агресора, то це не має нікого засмутити в світі. Хіба що окрім Трампа, на якого, можливо, і розраховують такі вистави", — пишуть в InformNapalm.

Путін оголосив перемирʼя на День перемоги

28 квітня пресслужба Кремля повідомила, що президент РФ Володимир Путін заявив про перемирʼя у війні, яке начебто діятиме з півночі з 7 на 8 травня і до півночі з 10 на 11 травня.

Російська сторона наголосила, що Київ має наслідувати цей приклад. Тим часом українська сторона і не відмовилася, і не погодилася на цю пропозицію. У МЗС пропонують встановлювати перемирʼя щонайменше на 30 діб, а не лише на час проведення параду в Москві.

Нагадаємо, Путін прагне перемир'я на 9 травня через загрозу атаки України на парад у Москві. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Денис Ярославський. Він додав, що українські далекобійні засоби вже можуть досягати столиці РФ, а росіяни про це добре знають.

Також Фокус писав про удар у ніч на 2 травня ЗС РФ по Запоріжжю. Росіяни цілилися в ремонтний завод "Укрзалізниці".