Знов по цивільному: ЗС РФ поцілили по ремонтному заводу "Укрзалізниці" у Запоріжжі

В ніч на 2 травня Збройні Сили Російської Федерації вдарили по Запоріжжю, цілячись у ремонтний завод "Укрзалізниці". Персонал компанії вчасно спустився у сховище, тому є руйнування і немає загиблих. Тим часом з початку війни це вже другий ремонтний завод, пошкоджений росіянами.

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Про деталі нічної атаки ЗС РФ по Запоріжжю ідеться у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Допис про наслідки російської атаки з'явився у каналі компанії о 7:17 2 травня. Вказано, що ЗС РФ атакували підприємство — Запорізький електровозоремонтний завод (ЗЕРЗ). Завод є повністю цивільним об'єктом і займається ремонтом пасажирських електровозів, наголошується у повідомленні. Також вказується, що це другий удар росіян по такому підприємству. Як написала "Укрзалізниця", раніше від російського удару постраждав Дарницький вагоноремонтний завод у Києві.

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя на заводі почалась пожежа, вказано у дописі. Станом на ранок працівники ДСНС з нею впорались. Чергові робітники ЗЕРЗ перебували в укритті, тому поранених та загиблих немає, наголосила "Укрзалізниця".

Атака "Шахедів" РФ на Запоріжжя — Укрзалізниця про удар по ЗЕРЗ Фото: Скриншот

Запорізький електровозоремонтний завод — 120-річне підприємство, розташоване у центральних районах Запоріжжя. Завод складається із семи цехів, які займаються ремонтом пасажирських електровозів. Відстань від ЗЕРЗ до лінії фронту — приблизно 36 км (по прямій).

Атака "Шахедів" РФ на Запоріжжя — як виглядав цех ЗЕРЗ у мирні часи Фото: Запорізькі вісті

Атака "Шахедів" РФ на Запоріжжя — що сталось 2 травня

Зазначимо, в ніч з 1 на 2 травня ЗС РФ атакували Запоріжжя, підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. На відео, опубліковане ДСНС, показали будинок з пробитою стіною, всередині якого палає пожежа.

Згідно з даними військової адміністрації, було приблизно 10 ударів. Внаслідок російської атаки отримали поранення майже 30 осіб, серед них — 13-річний хлопчик. Один з постраждалих — 61-річний чоловік: його спершу вважали загиблим, а потім витягнули з-під завалів та відправили до лікарні. Під ударом ворога опинився багатоквартирний будинок, навчальний заклад (університет), об'єкти інфраструктури.

У 2022 році медіа писали про удар РФ по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Російська повітряна атака відбулась у червні. Як повідомила "Укрзалізниця", по підприємству вдарили ракети та поранили одного працівника.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про нічний удар ЗС РФ по Запоріжжю на основі повідомлень моніторингових каналів та влади. Тим часом 30 квітня під масовану атаку потрапило місто Дніпро: жителі міста поділились враженнями від вибухів впритул до будинків.