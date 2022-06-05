Обстріл Києва: в "Укрзалізниці" розповіли, куди поцілили російські ракети

Міноборони РФ заявили, що ціллю стали танки Т-72 та інша західна військова техніка, яка нібито зберігалася на Дарницькому вагоноремонтному заводі. В "Укрзалізниці" це спростовують.

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Чотири ракети, які росіяни вранці запустили по Києву, поцілили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі української столиці. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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За його інформацією, під час ракетної атаки було поранено співробітника підприємства, якому відразу ж надали допомогу, а потім працівники розпочали ліквідацію наслідків ударів.

При цьому раніше жодних заяв про обстріл зроблено не було, оскільки вони не вплинули на рух поїздів.

Проте, як повідомив глава "Укрзалізниці", у Міноборони РФ вибухнули чергова порція брехні, заявивши, що метою удару були "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства".

Камишін наголосив, що жодної техніки на заводі й близько не було, а підприємство займалося ремонтом напіввагонів та зерновозів, які використовуються для вивезення експортної продукції.

"Я офіційно запрошую всіх журналістів — і українських, і іноземних, сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що Росія знову збрехала. І що їхня справжня мета – економіка України та мирне населення. Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід", – підкреслив Камишін.

На обстріл Києва відреагував голова офісу президента Андрій Єрмак. Він нагадав про недавнє прохання президента Франції Емманюеля Макрона "не принижувати Росію", тоді як агресор продовжує обстрілювати міста незалежної держави.

[ + – ] Андрій Єрмак закликав покарати Росію за геноцид українців максимально жорстко Фото: Скриншот

"У нас намагаються забрати території, і вже вісім років як частину з них окуповано. Зупинити це можна сильною дипломатією, економічними санкціями та зброєю. І відповідальність за злочини, геноцид українців має бути максимально жорсткою. Відповідальність агресора — це не приниження, а справедливість", — Написав Єрмак.

Момент обстрілу заводу потрапив на відео, і дуже скоро кадри розлетілися Мережею.

Нагадаємо, кілька вибухів прогриміли в Києві рано-вранці. Ще одну ракету українські ППО збили у Обухівському районі.

Одна з крилатих ракет, схожа на "Калібр", пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС.