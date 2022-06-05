Нічний обстріл. Російські військові атакували Київ крилатими ракетами

В результаті атаки одна людина отримала поранення та госпіталізована. За попередніми даними, окупанти цілилися в об'єкти залізничної інфраструктури.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Київ зазнав ракетного обстрілу вранці, 5 червня, про що повідомив мер міста Віталій Кличко. Це сталося вперше більше ніж за місяць після останніх атак.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За останньою інформацією, кілька вибухів прогриміло у Дніпровському та Деснянському районах міста після шостої години ранку. Через годину Кличко уточнив, що в результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури жертв немає, але одна людина отримала поранення і госпіталізована.

[ + – ] Вибухи пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах Києва Фото: Скриншот

У Мережі з'явилися фото, на яких над містом видно клуби диму, а радник голови Офісу президента Сергій Лещенко написав, що росіяни атакували об'єкти "Укрзалізниці".

[ + – ] Імовірно, цілями обстрілу стали об'єкти Укрзалізниці. Фото: Скриншот

Зі свого боку, підприємство "Енергоатом" повідомляє про те, що одна з ракет, схожа на "Калібр", що летіла у бік Києва, пронеслася критично низько над Південноукраїнською АЕС.

"Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС і загрожує всьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити до працюючого енергоблоку, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", — зазначили у відомстві.

[ + – ] Повідомлення Енергоатому про ракету, що пролетіла над АЕС на критичній висоті Фото: Скриншот

На цьому атаки не припинилися, і за дві години після інформації про удари по Києву з'явилися дані про те, що в Обухівському районі було збито крилату ракету. Про жертви та руйнування не повідомляється.

Фото: Скриншот

Востаннє по Києву "прилітало" 28 квітня. Тоді постраждали десятеро людей, 25-поверховий житловий будинок частково зруйнований. Зазначимо, що це сталося під час перебування у столиці України генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша. Ще три крилаті ракети російські окупанти випустили по Фастову на Київщині.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо про те, що російські окупанти обладнають позиції в Брянській області, за три кілометри від державного кордону України. За інформацією Міноборони, можливі рейди та диверсії ЗС РФ у Сумській області. Так, у районі Білопілля вони вже завдали ракетного удару літаками Су-35.