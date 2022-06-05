Ночной обстрел. Российские военные атаковали Киев крылатыми ракетами

В результате атаки один человек получил ранения и госпитализирован. По предварительным данным, оккупанты целились в объекты железнодорожной инфраструктуры.

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Киев подвергся ракетным обстрелам утром, 5 июня, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко. Это произошло впервые более чем за месяц после последних атак.

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По последней информации, несколько взрывов прогремело в Днепровском и Деснянском районах города после шести часов утра. Через час Кличко уточнил, что в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры жертв нет, но один человек получил ранения и был госпитализирован.

[ + – ] Взрывы раздались в Дарницком и Днепровском районах Киева Фото: Скриншот

В Сети появились фото, на которых над городом видны клубы дыма, а советник главы Офиса президента Сергей Лещенко написал, что россияне атаковали объекты "Укрзализныци".

[ + – ] Предположительно, целями обстрела стали объекты Укрзализныци Фото: Скриншот

В свою очередь предприятие "Энергоатом" сообщает о том, что одна из ракет, похожая на "Калибр", летевшая в сторону Киева, пронеслась критически низко над Южноукраинской АЭС.

"В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – отметили в ведомстве.

[ + – ] Сообщение Энергоатома о ракете, пролетевшей над АЭС на критической высоте Фото: Скриншот

На этом атаки не прекратились, и через два часа после информации об ударах по Киеву появились данные о том, что в Обуховском районе была сбита крылатая ракета. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Фото: Скриншот

В последний раз в Киев "прилетало" 28 апреля. Тогда пострадали десять человек, 25-этажный жилой дом частично разрушен. Отметим, что это произошло во время пребывания в столице Украины генерального секретаря ООН Антониу Гуттиереша. Еще три крылатые ракеты российские оккупанты выпустили по Фастову Киевской области.

Напомним, в начале июня стало известно о том, что российские оккупанты оборудуют позиции в Брянской области, в трех километрах от государственной границы Украины. По информации Минобороны, возможны рейды и диверсии ВС РФ в Сумскй области. Так, в районе Белополья они уже нанесли ракетный удар самолетами Су-35.