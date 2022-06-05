Обстрел Киева: в "Укрзализныце" рассказали, куда попали российские ракеты

Минобороны РФ заявили, что целью стали танки Т-72 и другая западная военная техника, которая якобы хранилась на Дарницком вагоноремонтном заводе. В "Укрзализныце" это опровергают.

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Четыре ракеты, которые россияне утром запустили по Киеву, попали по Дарницкому вагоноремонтному заводу, который расположен на левом берегу украинской столицы. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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По его информации, во время ракетной атаки был ранен сотрудник предприятия, которому сразу же оказали помощь, а затем работники приступили к ликвидации последствий ударов.

При этом ранее никаких заявлений об обстрелах сделано не было, поскольку они не повлияли на движение поездов.

Однако, как сообщил глава "Укрзализныци", в Минобороны РФ разразились очередной порцией лжи, заявив, что целью удара были "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".

Камышин подчеркнул, что никакой техники на заводе и в помине не было, а предприятие занималось ремонтом полувагонов и зерновозов, которые исползуются для вывоза экспортной продукции.

"Я официально приглашаю всех журналистов – и украинских, и иностранных, сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия снова солгала. И что их настоящая цель – экономика Украины и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад", – подчеркнул Камышин.

На обстрел Киева отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он напомнил о недавней просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона "не унижать Россию" в то время, как агрессор продолжает обстреливать города независимого государства.

[ + – ] Андрей Ермак призвал наказать Россию за геноцид украинцев максимально жестко Фото: Скриншот

"У нас пытаются забрать территории, и уже восемь лет как часть из них оккупирована. Остановить это можно сильной дипломатией, экономическими санкциями и оружием. И ответственность за преступления, геноцид украинцев должна быть максимально жесткой. Ответственность агрессора – это не унижение, а справедливость", – написал Ермак.

Момент обстрела завода попал на видео, и очень скоро кадры разлетелись по Сети.

Напомним, несколько взрывов прогремели в Киеве рано утром. Еще одну ракету украинские ПВО сбили в Обуховском районе.

Одна из крылатых ракет, похожая на "Калибр", пролетела на критично низкой высоте над Южноукраинской АЭС.