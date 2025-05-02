Пошкоджені будинки та університет: у Запоріжжі зросла кількість поранених через атаку БпЛА (фото)

Щонайменше 10 ударів завдала Росія по цивільних об'єктах у Запоріжжі під час масованої атаки БпЛА увечері 1 травня. Постраждали житлові будинки, університет та об'єкт інфраструктури, кількість поранених зросла до майже трьох десятків.

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Фокус зібрав актуальну інформацію щодо наслідків російських ударів по Запоріжжю.

Атака по Запоріжжю почалася близько 21:40 години та закінчилася близько 22:30 години. За цей час росіяни атакували місто, попередньо, щонайменше 12 ударними БпЛА, як повідомили моніторингові канали.

За інформацією ДСНС та Запорізької обласної військової адміністрації, ЗС РФ вкотре вдарили по житловому сектору міста.

"За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа", — розповіли рятувальники.

Тіло чоловіка, який опинився під завалами, дістали близько опівночі. З ним працюють медики.

Також голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив близько опівночі, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка внаслідок атаки не підтвердилася. Рятувальники змогли дістати його з-під завалів та доправили до медичного закладу.

Близько 05:30 години у відомстві інформували, що кількість постраждалих через російську масовану атаку зросла до 28.

"Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Близько 06:40 години у Запорізькій ОВА повідомили, що загалом через масовану російську атаку БпЛА 29 людей постраждали. Серед травмованих є дитина — 13-річний хлопчик.

Постраждалих, яким потрібен нагляд та допомога медиків, доправили у місцеві лікарні. У людей зафіксовано контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. Загалом 12 поранених через атаку перебувають у медичних установах Запоріжжя.

Рятувальники та інші служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, уночі 2 травня у різних районах Криму пролунали вибухи.

Також 1 травня з'явилися рідкісні кадри роботи українського винищувача F-16 по цілі у небі.