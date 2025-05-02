Поврежденные дома и университет: в Запорожье возросло количество раненых из-за атаки БпЛА (фото)

По меньшей мере 10 ударов нанесла Россия по гражданским объектам в Запорожье во время массированной атаки БпЛА вечером 1 мая. Пострадали жилые дома, университет и объект инфраструктуры, количество раненых возросло до почти трех десятков.

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Атака по Запорожью началась около 21:40 часов и закончилась около 22:30 часов. За это время россияне атаковали город, предварительно, по меньшей мере 12 ударными БпЛА, как сообщили мониторинговые каналы.

По информации ГСЧС и Запорожской областной военной администрации, ВС РФ в очередной раз ударили по жилому сектору города.

"По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар", — рассказали спасатели.

Тело мужчины, который оказался под завалами, достали около полуночи. С ним работают медики.

Также председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил около полуночи, что предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины в результате атаки не подтвердилась. Спасатели смогли достать его из-под завалов и доставили в медицинское учреждение.

Около 05:30 часов в ведомстве информировали, что количество пострадавших из-за российской массированной атаки возросло до 28.

"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Около 06:40 часов в Запорожской ОВА сообщили, что в целом из-за массированной российской атаки БпЛА 29 человек пострадали. Среди травмированных есть ребенок — 13-летний мальчик.

Пострадавших, которым нужен надзор и помощь медиков, доставили в местные больницы. У людей зафиксированы контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы. Всего 12 раненых из-за атаки находятся в медицинских учреждениях Запорожья.

Спасатели и другие службы продолжают работать над ликвидацией последствий российской атаки.

Напомним, ночью 2 мая в разных районах Крыма прогремели взрывы.

Также 1 мая появились редкие кадры работы украинского истребителя F-16 по цели в небе.