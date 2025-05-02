Більше не літатимуть: США не будуть посередниками на переговорах України та РФ, — Держеп (відео)

Сполучені Штати Америки мають важливіші завдання по всій земній кулі й тому надалі не планують займатись перемовинами щодо завершення війни в Україні. Державний департамент повідомив, що надалі перемовини відбуватимуться без них.

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Про відмову США від посередництва повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу 1 травня, який транслювався у YouTube-каналі відомства.

Брюс пояснила, що США змінює підхід та методологія до перемовин щодо російсько-української війни. Речниця наголосила, що Білий дім відданий питанню миру, допомагатиме надалі й робитиме "все, що зможе". Водночас американці не будуть посередниками у переговорах, оскільки Україні та РФ потрібно зустрітись та почати говорити про те, як завершити війну, сказала представниця держдепу.

"Ми не будемо посередниками. Ми, безумовно, все ще віддані цьому і ми допоможемо. Але ми не збираємося літати по всьому світу, щоб бути посередниками на зустрічах, які зараз відбуваються між двома сторонами. Зараз саме час, коли їм потрібно представити та розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт закінчиться. Це буде залежати від них", — заявила Теммі Брюс.

Речниця держдепу відповіла на питання, чи планує президент США Дональд Трамп накладати вторинні санкції проти РФ. З її слів, глава Білого дому "заявив про свою готовність зробити це" і при цьому раніше накладені обмеження не скасовуватимуть. Брюс озвучила позицію Трампа, який хотів би "робити це дипломатично". Водночас, США пам'ятають, що є "інша частина світу, ціла земна куля, яка потребує певної уваги", заявила посадовиця.

Переговори про завершення війни — деталі

Зазначимо, 18 квітня секретар держдепу США Марко Рубіо оголосив, що Білий дім може вийти з переговорів про завершення війни, якщо не побачать швидкого результату. Рубіо дав Україні та РФ кілька днів, щоб вони надали чіткі пропозиції для переговорів, інакше Трамп займатиметься іншими справами, які вимагають уваги.

Після заяви глави держдепу відбулась зустріч у Лондоні, на якій делегація України та європейців внесла пропозиції у план мирного врегулювання, який запропонував Трамп. Серед пропозицій — відмова від визнання окупації Криму та інших чотирьох областей та відмова від обмеження армії.

27 квітня з'явилась заява президента РФ Володимира Путіна про триденне перемир'я на російсько-українській війні, яке триватиме з 8 по 10 травня. У розпорядженні глави Кремля не вказано, як стежитимуть за припиненням вогню. При цьому росіяни залишили за собою право відновити стрілянину, якщо їм буде здаватись, що українці порушили умови.

Нагадуємо, 1 травня агентство CNN повідомило про звіт американської розвідки, у якому ішлося про нову стратегію РФ щодо завершення війни.