Узгодили кроки: Єрмак, Умєров та Сибіга розповіли про шанси на мир після переговорів у Лондоні

Українські топпосадовці провели низку багатосторонніх зустрічей у Лондоні та, серед іншого, зустрілись зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Під час спілкування з Келлогом українці підтвердили, що і далі підтримують ініціативи глави Білого дому Дональда Трампа. У майбутньому очікується продовження діалогу.

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Фокус зібрав допис топпредставників України про підсумки переговорів у Лондоні 23 квітня.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram-каналі описав зустріч з Кітом Келлогом. Вказується, що українська делегація озвучила своє бачення подальших подій. На думку України, першим кроком до миру має стати безумовне припинення вогню. Наступний крок — переговори про досягнення "справедливого та сталого миру". Єрмак висловив сподівання, що ці ідеї не суперечать ініціативам Дональда Трампа і співпраця з США продовжиться.

"Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру", — ідеться у дописі.

Посадовець також обґрунтував позицію України. Зокрема, Єрмак наголосив, що ця позиція визначається "основами її суверенітету та територіальної цілісності".

Глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X та глава Міноборони Рустем Умєров у Facebook додали деякі деталі до коротких тез Єрмака. Посадовці розповіли, що відбулось мінімум три раунди зустрічей. Перший раунд — зустріч з главами МЗС та Міноборони Великої Британії, тобто з Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Тема зустрічі — реалізація 100-річної угоди про безпеку, укладеної між українцями та британцями. Другий раунд — спілкування з радниками з питань безпеки трьох європейських країн: з Джонатаном Пауеллом з Британії, Еммануелем Бонном з Франції та Єнсом Пльотнером з Німеччини. Тема зустрічей — досягнення миру в Україні на основі міжнародного права та гарантій безпеки. Третій раунд — розмова з Кітом Келлогом, згадана главою ОП.

"Україна хоче миру. Але РФ продовжує блокувати навіть базову пропозицію — припинення вогню. Лише тверда, консолідована позиція може змусити агресора зупинити війну", — підсумували посадовці.

У дописах Сибіги та Умєрова є кадри зустрічей у Лондоні. Зокрема, є спільне фото Сибіги та Умєрова з британськими колегами. На іншому фото — спілкування Єрмака та інших членів делегації з Кітом Келлогом.

Переговори у Лондоні - зустріч українців з Кітом Келлогом Фото: Андрій Єрмак / Telegram Переговори у Лондоні - фото Сибіги та Умєрова з колегами з Британії Фото: Андрій Сибіга / Facebook

На сторінках соцмереж Кіта Келлога поки що немає коментарів щодо переговорів у Лондоні 23 квітня.

Переговори у Лондоні — деталі

Зазначимо, 23 квітня мала відбутись переговори у Лондоні за участю глави Держдепу США Марко Рубіо, на якій українці, як планувалось, мали погодитись на план американців щодо завершення війни. Видання Axios навело основні пункти цього плану, відповідно до якого Україна відмовлялась від Криму та від окупованих Росією територій. Рубіо скасував поїздку у Лондон, написало Reuters: джерела журналістів пояснили, що Білому дому не сподобалась відмова Києва від запропонованих ідей.

Тим часом Bloomberg опублікувало заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса. Венс оголосив, що Україні слід погоджуватись на заморожування війни та "обмін територіями", інакше США виходять з перемовин.

Нагадуємо, 23 квітня прем'єр-міністр Великої Британії відреагував на "ультиматум Ді Венса" та пояснив, які плани європейців щодо російсько-української війни та підтримки України.