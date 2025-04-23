"Вимагає погодитися на окупацію": в Axios з'ясували деталі плану США на зустрічі у Лондоні, що отримає Україна

У пропозиції США щодо врегулювання війни, яку представлять 23 квітня у Лондоні, йдеться про скасування санкцій, введених з 2014 року, обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а окупована ЗАЕС буде вважатися об'єктом на українській території, але постачатиме електроенергію також у Росію. Ці та інші деталі озвучили посадовці, знайомі безпосередньо із планом.

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Подробиці пропозиції Вашингтона у Лондоні розповіло видання Axios уночі 23 квітня.

Зазначається, що план був створений після того, як спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві минулого тижня.

В Axios оприлюднили ключові елементи американської пропозиції.

Що отримає Україна за планом Трампа

Україні нададуть у плані кілька "позитивних" пропозицій зі сторони США:

"Надійні" гарантії безпеки, які забезпечуватимуть європейські країни, а також неєвропейські держави, що виступлять однодумцями. Натомість жодного слова про те, що США братимуть участь у цій "миротворчій місії", як і не розкрито чітко деталей про те, в який спосіб її будуть реалізувати;

Повернення невеликої частини Харківщини, що перебуває під російською окупацією;

Безперешкодне проходження річки Дніпро;

Допомога та компенсація на відбудову поруйнованих об'єктів. Однак при цьому не зазначено, хто фінансуватиме цю допомогу.

Що за планом Трампа отримає Кремль

Російська сторона, відповідно до оприлюднених деталей плану, має отримати низку поступок:

"Де-юре" визнання російського контролю над анексованим Кримом;

"Де-факто" — визнання окупації Росії над майже усією Луганщиною, а також захопленими частинами Донецької, Запорозької та Херсонської областей України;

Обіцянка того, що Україна ніколи не стане членом Північноатлантичного альянсу, і "можливо" зможе вступити до Європейського Союзу;

Скасування запроваджених з 2014 року санкцій проти Росії;

Поглиблення економічної співпраці між Америкою та Росією.

План також містить кілька інших важливих моментів:

Запорізька атомна електростанція буде вважатися "українською територією", однак її експлуатуватиме США. Отриману енергію постачатимуть як в Україну, так і в Росію;

Згадка про угоду щодо корисних копалин між Україною та США, яку мають підписати цими днями.

Нагадаємо, 23 квітня у The Independent заявили, що зустріч у Лондоні може стати пасткою для України.

Також 22 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України вести переговори з Кремлем "у будь-якому форматі".