Путін міг змінити короткострокові цілі та готовий на мир: яка нова стратегія РФ, — CNN

Президент Російської Федерації Володимир Путін хотів би отримати від Сполучених Штатів Америки певні умови, які він покаже населенню як "перемогу". При цьому йому доведеться піддатись на тиск Білого дому та погану економічну ситуацію, припустила американська розвідка. З іншого боку, європейці попереджають, що плани з повної окупації України просто відкладуться на потім.

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Про зміну короткострокових планів Путіна та про можливе призупинення війни написало агентство CNN.

Агентство прочитало звіт американської розвідки, з яким ознайомились чиновники Білого дому та європейці. У звіті ідеться про те, що президент РФ, ймовірно, готовий відмовитись від цілі найближчим часом окупувати всю територію України. Припускають, що очільник Кремля може поки що відкласти цей план на більш дальні терміни, а поки що вдовольниться окупованою територією. На думку двох джерел з розвідки США, згідно з оновленими планами Москви, росіяни зосередяться на тому, щоб взяти під повний контроль те, що вже захопили. При цьому Путін очікує таку пропозицію Вашингтона, щоб населення побачило "перемогу", ідеться у статті.

"Найближчі цілі Путіна щодо війни в Україні могли змінитися. Це відображає еволюцію нещодавніх оцінок розвідки США та Заходу, які свідчать про те, що Путін вважав, що стан війни йому вигідний, що він мав імпульс, а також людські ресурси, щоб продовжувати боротьбу проти України", — написало CNN.

У статті наводяться думки анонімних американських та європейських чиновників щодо планів Путіна та можливості завершення війни. Зокрема, у США "скептично налаштовані" щодо заяв російського президента про мирну угоду. З іншого боку, навіть якщо він на неї погодиться, то війна пізніше відновиться і РФ спробує захопити решту України, вказали співрозмовники журналістів.

"Все це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни. Москва готова "підігравати" США та обмежити свої безпосередні цілі, щоб покращити відносини з Вашингтоном. Але явно не відмовилася від своїх максималістських воєнних цілей", — навело CNN думку джерела.

Переговори про завершення війни — деталі

Зазначимо, 26 квітня, після розмови з президентом Володимиром Зеленським у Римі, президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити реальні кроки Путіна до завершення війни. При цьому глава Білого дому допустив, що можливе накладання нових санкцій замість запланованої економічної співпраці. Після цього Москва оголосила про триденне перемир'я з нагоди 80-ї річниці звершення Другої світової війни. Росія повідомила, що припиняє вогонь на лінії фронту та обстріли й очікує аналогічних дій з боку України.

Тим часом речник президента Путіна під час виступу на заході у РФ висловився щодо можливості завершення війни. Дмитро Пєсков ще раз назвав українців "нацистами", нагадав про "територіальні реалії" і що завершення війни станеться лише після досягнення цілей, озвучених на початку вторгнення.

Нагадуємо, 1 травня МЗС РФ прокоментувало ймовірність повернення Україною кордонів 1991 року. Водночас адміністрація Білого дому дала дозвіл на продаж Україні партії зброї: яка сума угоди.