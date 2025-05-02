Путин мог изменить краткосрочные цели и готов на мир: какая новая стратегия РФ, — CNN

Президент Российской Федерации Владимир Путин хотел бы получить от Соединенных Штатов Америки определенные условия, которые он покажет населению как "победу". При этом ему придется поддаться на давление Белого дома и плохую экономическую ситуацию, предположила американская разведка. С другой стороны, европейцы предупреждают, что планы по полной оккупации Украины просто отложатся на потом.

Related video

Об изменении краткосрочных планов Путина и о возможном приостановлении войны написало агентство CNN.

Агентство прочитало отчет американской разведки, с которым ознакомились чиновники Белого дома и европейцы. В отчете говорится о том, что президент РФ, вероятно, готов отказаться от цели в ближайшее время оккупировать всю территорию Украины. Предполагают, что глава Кремля может пока отложить этот план на более дальние сроки, а пока удовлетворится оккупированной территорией. По мнению двух источников из разведки США, согласно обновленным планам Москвы, россияне сосредоточатся на том, чтобы взять под полный контроль то, что уже захватили. При этом Путин ожидает такое предложение Вашингтона, чтобы население увидело "победу", говорится в статье.

"Ближайшие цели Путина относительно войны в Украине могли измениться. Это отражает эволюцию недавних оценок разведки США и Запада, которые свидетельствуют о том, что Путин считал, что состояние войны ему выгодно, что он имел импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы продолжать борьбу против Украины", — написало CNN.

В статье приводятся мнения анонимных американских и европейских чиновников относительно планов Путина и возможности завершения войны. В частности, в США "скептически настроены" относительно заявлений российского президента о мирном соглашении. С другой стороны, даже если он на него согласится, то война позже возобновится и РФ попытается захватить остальную Украину, указали собеседники журналистов.

"Все это на самом деле зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны. Москва готова "подыгрывать" США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном. Но явно не отказалась от своих максималистских военных целей", — привело CNN мнение источника.

Переговоры о завершении войны — детали

Отметим, 26 апреля, после разговора с президентом Владимиром Зеленским в Риме, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть реальные шаги Путина к завершению войны. При этом глава Белого дома допустил, что возможно наложение новых санкций вместо запланированного экономического сотрудничества. После этого Москва объявила о трехдневном перемирии по случаю 80-й годовщины свершения Второй мировой войны. Россия сообщила, что прекращает огонь на линии фронта и обстрелы и ожидает аналогичных действий со стороны Украины.

Между тем представитель президента Путина во время выступления на мероприятии в РФ высказался о возможности завершения войны. Дмитрий Песков еще раз назвал украинцев "нацистами", напомнил о "территориальных реалиях" и что завершение войны произойдет только после достижения целей, озвученных в начале вторжения.

Напоминаем, 1 мая МИД РФ прокомментировал вероятность возвращения Украиной границ 1991 года. В то же время администрация Белого дома дала разрешение на продажу Украине партии оружия: какова сумма сделки.