"Слишком много людей гибнет": Трамп заявил, что Путин не хочет остановить войну

Сегодня, 26 апреля, после встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил о войне в Украине и действиях России.

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Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он написал, что у Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки за последние несколько дней.

"При всем этом нет никакого оправдания потому, что Путин в последние дни обстреливает ракетами мирные города и поселки. Это заставляет меня задуматься: возможно, он действительно не хочет останавливать войну, а просто тянет время со мной?" – написал Трамп.

Трамп добавил, что к Путину нужно применять другие меры влияния: "С ним нужно действовать иначе – из-за "банковских" или "вторичных санкций".

"Слишком много людей гибнет!!!", – написал он.

Отметим, 26 апреля стало известно о встрече презентов Зеленского и Трампа в Риме, за несколько часов до начала церемонии погребения Папы Римского Франциска. Глава украинского государства подтвердил разговор с главой Белого дома: написал в соцсетях, что разговор был "хорошим" и успели много обсудить.

Общение политиков состоялось во время церемонии прощания с понтификом, который умер 21 апреля. Встреча — незапланированная: украинская сторона ее официально не подтверждала даже поздно вечером 25 апреля. Тем временем агентство Reuters опубликовало содержание мирного плана Трампа и встречных предложений, сформулированных Зеленским вместе с европейскими партнерами. В плане США речь шла о признании Крыма и оккупированных территорий российскими, при этом Киев отвергал такую идею и призывал к безусловному прекращению огня.

Напоминаем, 25 апреля аг