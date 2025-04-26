"Занадто багато людей гине": Трамп заявив, що Путін не хоче зупинити війну

Сьогодні, 26 квітня, після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив про війну в Україні та дії Росії.

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Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він написав, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища за останні кілька днів.

"При всьому цьому немає жодного виправдання тому, що Путін останніми днями обстрілює ракетами мирні міста і селища. Це змушує мене задуматися: можливо, він дійсно не хоче зупиняти війну, а просто тягне час зі мною?" — написав Трамп.

Трамп додав, що до Путіна потрібно застосовувати інші заходи впливу: "З ним потрібно діяти інакше — через "банківські" або "вторинні санкції".

"Занадто багато людей гине!!!", — написав він.

Зазначимо, 26 квітня стало відомо про зустріч презентів Зеленського і Трампа в Римі, за кілька годин до початку церемонії поховання Папи Римського Франциска. Глава української держави підтвердив розмову з главою Білого дому: написав у соцмережах, що розмова була "хорошою" і встигли багато обговорити.

Спілкування політиків відбулося під час церемонії прощання з понтифіком, який помер 21 квітня. Зустріч — незапланована: українська сторона її офіційно не підтверджувала навіть пізно ввечері 25 квітня. Тим часом агентство Reuters опублікувало зміст мирного плану Трампа і зустрічних пропозицій, сформульованих Зеленським разом із європейськими партнерами. У плані США йшлося про визнання Криму та окупованих територій російськими, водночас Київ відкидав таку ідею і закликав до безумовного припинення вогню.

Нагадуємо, 25 квітня аг