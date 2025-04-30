Очень благодарны: Кремль заявил о возможности заключения мирного соглашения без участия США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мирное соглашение будет заключаться с Украиной, а не с США. При этом чиновник поблагодарил американцев, а потом еще раз назвал украинцев "нацистами" и повторил, что им надо признать "территориальные реалии".

Related video

Заявление Пескова по мирному соглашению процитировало росСМИ ТАСС в Telegram-канале.

Песков участвовал в образовательном марафоне "Знание" по случаю 80 годовщины завершения Второй мировой войны, написало ТАСС. Торжественно выступая с трибуны, спикер Кремля коснулся вопроса российско-украинской войны. Именно тогда прозвучали слова о соглашении о мире "без США". Также он заявил о "благодарности США за усилия по мирному урегулированию" и заверил, что Киев пока почему-то не откликнулся на призыв о "прямых переговорах".

Переговоры о завершении войны — фраза Пескова о США Фото: Скриншот

Слова Пескова о мирном соглашении без США также прозвучали во время брифинга после события. РосСМИ "Смотри" опубликовало вопрос западного журналиста, который поинтересовался вероятным "мирным соглашением", которое РФ якобы должны заключить с США по Украине. В ответ чиновник повторил, что соглашение будут заключать все же с Украиной.

"Мирное соглашение следует заключать с Украиной, а не с Америкой", — привело медиа "Смотри" ответ Пескова, прозвучавший на английском языке.

Российские журналисты опубликовали другие утверждения спикера Кремля относительно российско-украинской войны и позиции РФ по условиям мира:

война в Украине "слишком сложная", поэтому переговоры будут длиться долго и Путину нужно решить "целый ряд нюансов";

следует учесть ситуацию, которая "сложилась на земле";

РФ должна достичь целей, поставленных в начале вторжения.

Также Песков заверил, что Кремль возобновит контакты с Белым домом: это произойдет, когда "возникнет необходимость", говорится в заметке росСМИ.

Переговоры о завершении войны — детали

Отметим, 27 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что объявляет трехдневное перемирие по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. В указе, который появился на портале Кремля, говорится о том, что прекращение огня продлится с 0 часов 7 мая по 23:59 10 мая. Также уверяли, что возобновят боевые действия, если будет казаться, будто Украина начала стрелять. Впоследствии Москва заявила, что готова к "безусловным переговорам с Украиной", но мир возможен только на известных условиях: о признании пяти оккупированных регионов, "денацификации", "демилитаризации" и тому подобное.

Между тем 28 апреля появилось заявление президента США Дональда Трампа, которое он сделал перед посадкой на самолет. Глава Белого дома призвал Путина перестать стрелять и просто согласиться на прекращение огня

Напоминаем, 29 апреля издание ABC News опубликовало интервью с Трампом, в котором тот хвастался "уступками", выбитыми у РФ ради завершения войны.