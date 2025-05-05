"Вся Україна": Трамп відповів, чим у мирній угоді має поступитися РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія в потенційній мирній угоді має поступитися амбіціями захопити всю територію України.

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Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, опублікованому 4 травня.

Дональд Трамп відповів, на які поступки має піти Росія в мирній угоді. На відео з 47:56.

Ведуча запитала в американського лідера, чим, на його думку, має поступитися Москва у потенційній мирній угоді. При цьому вона нагадала про дискусії щодо того, що Україна повинна буде відмовитися від частини захоплених окупантами земель.

"Росія має віддати всю Україну, бо це те, чого вони хочуть", — відповів Трамп.

На уточнювальне запитання журналістки, чи означає це, що Кремль не збереже жодної з окупованих територій, Трамп відповів, що президент РФ Володимир Путін мав намір захопити всі українські землі, і без його втручання росіяни продовжували б іти до цієї мети.

"Росії доведеться віддати всю Україну. Тому що те, чого Росія хоче — це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росія не хоче того шматка, який вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували", — сказав президент США.

За його словами, європейські лідери багато разів просили його зателефонувати Путіну, бо він не брав слухавки від них.

"Ми зупинили його амбіції значною мірою, коли він побачив, що тепер я на чолі. Бо він не хотів мати справи ні з ким у Європі", — заявив Трамп.

Він додав, що його попередник, 46-й президент США Джо Байден не телефонував Путіну жодного разу за 3 роки повномасштабної війни

Потенційна мирна угода України та РФ: що відомо

Спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог в інтерв'ю 30 квітня заявив, що Україна та США готові погодитися на територіальні вимоги Кремля. За його словами, Київ висловив згоду визнати втрату територій фактично, але не юридично.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 30 квітня сказав, що українська та російська сторони озвучили свої мирні пропозиції, і тепер дипломати мають працювати, щоб "зблизити" їх і здолати "прірву" між прагненнями країн.

В опублікованому 4 травня інтерв'ю Володимир Путін заявив, що мир з Україною неминучий, а відновлення російсько-українських відносин є "питанням часу".

Таблоїд Bild з посиланням на анонімні джерела 5 травня писав, що Путін не піде на мир в Україні, бо не досяг своїх військових цілей, а перемир'я може принести РФ серйозні внутрішньополітичні проблеми.