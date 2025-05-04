Це лише питання часу, мир з Україною неминучий, — Путін

Президент Росії Володимир Путін висловив переконання у неминучості майбутнього примирення з Україною. З його слів, відновлення відносин між країнами є лише питанням часу.

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Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну, пише "Комсомольська правда".

"Примирення з Україною неминуче, це питання часу", — уточнив російський лідер, відповідаючи на запитання репортера.

Він додав, що попри спроби провокацій з метою змусити Росію до помилкових дій, необхідності використання ядерної зброї не виникло. Путін висловив сподівання, що така потреба не з'явиться і надалі.

Нагадаємо, що раніше російський пропагандист Олександр Сладков після збиття Су-30 з водного дрону закликав президента РФ Володимира Путіна завершувати війну.

2 травня повідомлялося, що спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України в Чорному морі ліквідували російський Су-30 2 травня. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.