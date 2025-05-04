Это лишь вопрос времени, мир с Украиной неизбежен, — Путин

Президент России Владимир Путин выразил убеждение в неизбежности будущего примирения с Украиной. По его словам, восстановление отношений между странами является лишь вопросом времени.

Related video

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, пишет "Комсомольская правда".

"Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени", — уточнил российский лидер, отвечая на вопрос репортера.

Он добавил, что несмотря на попытки провокаций с целью вынудить Россию к ошибочным действиям, необходимости использования ядерного оружия не возникло. Путин выразил надежду, что такая необходимость не появится и в дальнейшем.

Напомним, что ранее российский пропагандист Александр Сладков после сбития Су-30 с водного дрона призвал президента РФ Владимира Путина завершать войну.

2 мая сообщалось, что спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30 2 мая. Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.