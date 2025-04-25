Кінець війни 9 травня: чи вдасться Трампу протиснути мирну угоду за два тижні

Президент США Дональд Трамп 24 квітня заявив, що про вихід Вашингтону з переговорів по Україні можна буде говорити у разі не підписання мирної угоди протягом 2-х наступних тижнів. Чи реалістичним з точки зору узгодження усіма сторонами угоди про припинення війни виглядає термін до 9 травня, з’ясовував Фокус.

Related video

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою заявив, що за підсумками нещодавніх перемовин України, США та низки європейських країн у Лондоні було погоджено новий план мирного врегулювання на основі пропозицій Білого дому. За словами глави держави, цей документ наразі знаходиться «на столі Трампа» і з нього викреслено усе, що суперечить Конституції України.

Дональд Трамп наразі не коментує форму та зміст відкоригованого Києвом та євро союзниками мирного плану. Натомість, під час спілкування з журналістами 24 квітня у Білому домі, президент США озвучив низку заяв, які безпосередньо стосуються російсько-української війни та термінів щодо мирного врегулювання.

Дональд Трамп: "Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію" Фото: Getty Images

Ключові заяви президента Трампа

(Білий дім. 24.04.2025 р.)

Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію.

Думаю, що Росія та Україна хочуть укласти угоду.

Припинення війни, припинення захоплення всієї України - це досить чимала, достатньо велика поступка з боку Росії.

Україна втратила багато територій, зокрема Крим. Я думаю, що буде дуже важко повернути його.

Я маю власний крайній термін завершення конфлікту в Україні.

Якщо ми укладемо угоду, можна буде не хвилюватися про вихід США із переговорного процесу. Ви можете поставити це питання за два тижні.

Я б відповів на питання щодо посилення санкцій проти РФ за тиждень. Я хочу подивитися, як просуватиметься угода.

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, виділяють зі свіжих заяв пана Трампа два ключових аспекти. Перший — часовий. Говорячи про «два тижні», господар Білого дому фактично окреслює дедлайн підписання мирної угоди — 8-9 травня, коли в Москві проходитимуть урочистості з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Другий аспект — фундаментальний і стосується того, що Путін як ключову поступку Москви на шляху до підписання мирної угоди називає припинення захоплення РФ території усієї України.

Чи дійсно Трамп насправді не може вийти з мирного процесу

Коментуючи Фокусу, оприлюднений президентом Трампом дедлайн для укладання мирної угоди до 8-9 травня, політолог Олег Лісний зауважив наступне: «Всі українці дуже добре знають історію про «2-3 тижні» до закінчення війни, але Трамп є людиною, яка у своїх дедлайнах вже переплюнула Арестовича. Жоден, підкреслюю, жоден дедлайн, озвучений Трампом, не був реалізований. Ну, а те, що він, виставивши черговий дедлайн, паралельно лякає нас виходом з мирно-перемовного процесу — окреме питання. Якщо я не помиляюся, «великий педагог» Макаренко свого часу казав, що коли є погроза, за нею має йти дія, але якщо знаєш, що не зможеш діяти — не погрожуй. США вже кілька разів говорили про вихід, але не роблять цього кроку, тому я допускаю, що вони не можуть цього зробити в нинішній ситуації. Не можуть, передусім тому, що це буде остаточний жирний хрест на авторитеті «великого перемовника» Трампа, зокрема і Сполучених Штатах, як країні-арбітру світового масштабу, в цілому».

Висловивши скептицизм стосовно ймовірності підписання мирної угоди до 9 травня, експерт резюмував: «Не думаю, що протягом двох найближчих тижнів ми зможемо вийти навіть на якусь конкретику - не те, що підписати угоду, бо наразі ми знову знаходимося на нульовій відмітці. Після нормальної перемовної динаміки з залученням до процесу Європи, хвилі західних медіа винесли на поверхню «зливи» стосовно забаганок по Криму і це повністю зламало ситуацію».

Експерт: "Заява Трампа про "два тижні", тобто до 9 травня — додатковий пас Путіну" Фото: Getty Images

На переконання політолога, Дональд Трамп і його команда не розуміють глибинної причини цієї війни: «Президент США заявив, що припинення захоплення території усієї України — це велика поступка з боку Путіна. Це про цілі, а не про цінності. Не розуміючи усієї глибини питання, Трамп артикулює свої думки, як представник великої держави з розумінням поведінки великої держави - РФ. Згадайте, ще один карколомний пасаж Трампа про те, навіщо, мовляв, Україна задиралася до великої країни. Це саме про це. Але ми не задиралися, а потрапили у ситуацію, коли нас хотіли знищити і ми змушені оборонятися. Задиратися і оборонятися – це очевидна різниця. Тому, з огляду на заяву Трампа «про велику поступку» з боку Росії, можна констатувати, що, на превеликий жаль, він так і не зрозумів цю війну і в мене є великий песимізм стосовно його спроможності її зупинити».

Дональда Трампа наразі нереально переконати в тому, що мала держава не має апріорі погоджуватися на усі вимоги двох великих країн, вважає Олег Лісний. «Це погана практика Трампа, і, до речі, Європа в кейсі Криму вже дала чіткий сигнал, що так не буде. Власне тому, ніяких суттєвих зрушень на шляху мирного врегулювання у найближчій перспективі я не очікую», — підсумував експерт.

Що і чому є ключовою умовою для підписання мирної угоди

В той же час політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом констатував: «Реальне вікно для досягнення мирних домовленостей дійсно відчинене до середини травня, не більше того. І заява Трампа про «два тижні», тобто до 9 травня — додатковий пас Путіну. Однак не слід забувати, що в той час, коли в Москві проходитиме парад за участю Сі Цзіньпіна чи ні, у Києві відзначатиметься День Європи і до української столиці з’їдуться міністри закордонних справ ЄС, а також представники «Коаліції охочих». До речі, як пишуть німецькі ЗМІ, до нас має приїхати майбутній канцлер ФРН Мерц. І в даному разі на дедлайн Трампа слід дивитися не з точки зору того, буде до цього часу підписана угода і чи вийдуть США з процесу, а під призмою чіткої градації тих, хто виступає за російського агресора і тих, хто підтримує жертву війни в обличчі України. Тут вже не має місцю напівтонам і статусам арбітрів, які беруть на себе Сполучені Штати».

Важливо

Останній шанс для перемир'я: чи зустрінуться Трамп і Зеленський у Ватикані для мирних перемовин

Конкретні кроки і ухвалені до 9 травня рішення, переконаний політолог, наочно продемонструють реальні наміри американських партнерів України. «У Трампа дійсно є політична воля до сприяння припиненню російсько-української війни, але, на жаль, він перебуває під серйозним впливом російських наративів, де основний лейтмотив сформульований так: «Погоджуйтеся на те, що вам зараз дають або далі буде тільки гірше». Це абсолютна маніпуляція, яка здійснюється Білим домом протягом останніх місяців і демонструє, що Україну схиляють до умовного компромісу, який в реальності повноцінним назвати не можна навіть з натяжкою», — зазначає Ігор Чаленко.

Дональд Трамп, наголошує політолог, спочатку намагається максимально залякати, а потім, виходячи з реалій перемовного процесу, посувати у часі ним же встановлені дедлайни. Між тим особливу увагу аналітик звертає на заяву президента США щодо того, що РФ йде на велику поступку до миру, відмовляючись від захоплення території усієї України. На думку експерта, цей сигнал Трампа повністю нівелює героїзм Збройних Сил України».

«Сьогодні Трамп, фактично підіграючи Путіну, закриває очі на усі результати деокупації земель 2022 року, а це Київщина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина. Такий підхід США є концептуальною проблемою у нашому спілкуванні з нинішньою американською адміністрацією, бо 47-й президент США міркує дуже однобоко і прямо — без використання асиметричного підходу. А наша війна все ж таки асиметрична і дозволяє Україні, всупереч дійсно меншим ресурсам, не просто проводити оборону і деокупацію, а й частково переносити бойові дії на територію ворога. Крім того, ми систематично б’ємо по військових об’єктах на території РФ, тощо. Тому не можна говорити, як каже Трамп, мовляв, ви слабші, тому здавайтеся. Так це не працює і не спрацює, оскільки ми сильні своєю позицією і жагою до існування», — експерт.

Якщо до 9 травня Київ зголоситься на пропозиції Трампа в тому вигляді, в якому вони наразі звучать у медіа, Україна, констатує політолог, втратить себе, як фігурально, так і реально. В цьому контексті, наголошує експерт, українська влада має добиватися отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливили б новий наступ росіян.